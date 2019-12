Rilevazione “Dati generali”, funzioni aperte fino al 31 gennaio 2020

Sono aperte le funzioni per l’inserimento dei dati relativi all’a.s. 2019/2020.

Lo ha comunicato il Miur, con la nota 3231 del 16 dicembre 2019.

La Rilevazione “Dati generali” è prevista dal Piano Statistico Nazionale e rientra tra le

rilevazioni con obbligo di risposta.

Interessa le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado, statali e non statali, ed è accessibie sul SIDI al percorso “Rilevazione sulle scuole – Dati generali” (Area “Rilevazioni” – “Rilevazioni sulle scuole” – “Dati generali (ex Integrative) – Acquisizione Dati).

La nota spiega come compilare le sezioni, ricordando che è fondamentale verificare la correttezza dei dati già presenti in Anagrafe Nazionale Studenti, con particolare riguardo alla cittadinanza di ogni singolo alunno e all’anno di nascita e allo stato di frequenza degli eventuali alunni in “Istruzione parentale”.

La rilevazione si considera effettuata solo se completa in ogni sua parte (nella pagina di accesso alle singole sezioni lo “stato di compilazione” deve essere verde o blu).

Alla nota è anche allegata l’informativa per il trattamento dei dati, con la quale il Miur comunica che i dati oggetto di trattamento sono di tipo aggregato e riguardano gli alunni e, in particolare, le seguenti tipologie:

anno di nascita, anno di corso, sesso, cittadinanza;

disabilità;

ripetenze per anno di corso;

frequentanti le scuole carcerarie.

Sono, inoltre, oggetto di trattamento i dati sull’organizzazione della scuola (numero classi) e sul personale scolastico (solo per le scuole non statali).

La rilevazione sarà aperta fino al 31 gennaio 2020.