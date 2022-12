Rilevazioni “Dati generali”, funzioni disponibili sul SIDI dal 27 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023

Il MIM ha comunicato che dal prossimo 27 dicembre e fino al 31 gennaio le scuole dovranno procedere alla dati Rilevazione “Dati generali” per l’anno scolastico 2022/2023, collegandosi al percorso SIDI: “Rilevazioni” – “Rilevazioni sulle scuole” – “Dati generali – ex Integrative” – Acquisizione Dati.

La rilevazione riguarda le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado, statali e non statali, e i Centri per l’istruzione degli adulti (Cpia).

La compilazione di alcune sezioni avviene automaticamente cliccando il tasto “Precompila” che estrae i dati da Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) in forma sintetica. È opportuno, pertanto, verificare anticipatamente la correttezza dei dati già presenti in ANS, con particolare riguardo alla cittadinanza di ogni singolo alunno, all’anno di nascita e allo stato di frequenza degli eventuali alunni in “Istruzione parentale”.

La Rilevazione “Dati generali” è prevista dal Piano Statistico Nazionale e rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta.