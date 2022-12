Rinnovo CCNL, arretrati sul conto tra il 27 e il 30 dicembre: messaggio NoiPA

Come previsto dall’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed le OO.SS, firmato in data 10 novembre 2022, sul sistema NoiPA sono in corso le operazioni di emissione dell’anticipazione della parte economica del C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.

Lo ha fatto sapere NoiPA con un messaggio pubblicato oggi, 20 dicembre.

L’elaborazione riguarda oltre un milione e duecentomila amministrati e la data di esigibilità delle somme è prevista tra il 27 e il 30 dicembre.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di esigibilità effettiva.