Rino Di Meglio confermato alla guida della Gilda – VIDEO

Il triestino Rino Di Meglio rimane alla guida della Gilda degli insegnanti: la conferma della carica come coordinatore del sindacato autonomo è arrivata nel pomeriggio di domenica 7 novembre, dopo le votazioni del Consiglio nazionale tenuta presso il centro Frentani di Roma a cui hanno partecipato centinaia di delegati di tutte le regioni.

Rino Di Meglio, che il 12 novembre compirà 72 anni, è ininterrottamente alla guida della Gilda degli insegnanti dal 2006: il Consiglio nazionale – che sta decidendo sugli altri ruoli apicali del sindacato – lo ha preferito al bresciano Gianluigi Dotti: quest’ultimo è andato molto vicino alla conquista della carica, avendo ricevuto 431 preferenze,. contro le 493 di Di Meglio.

Sulla conferma del coordinatore nazionale hanno pesato non poco gli andamenti delle ultime tornate elettorali, con la Gilda degli insegnanti risultata costantemente in crescita e quindi con i numeri, per tessere e Rsu negli istituti scolastici, più che sufficienti per mantenere la rappresentatività nazionale.

A Rino Di Meglio i migliori auguri della nostra testata giornalistica per continuare l’impegno del sindacato in ambito scolastico.