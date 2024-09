Rispetto degli animali e sviluppo dell’empatia: quale ruolo per l’insegnante?

Si intitola così il convegno organizzato da LAV in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in programma a Roma il prossimo 16 ottobre alle 15,30 presso l’Auditorium di via Rieti. Si spazierà su alcuni dei principali temi di interesse per la didattica del rispetto degli animali nella scuola, affrontando aspetti normativi, psicologici e filosofici, con excursus criminologici e un focus sull’utilizzo pratico dell’espressione artistica.

L’evento si può seguire in presenza oppure online. La registrazione è comunque obbligatoria a questa pagina.

L’esperienza decennale di LAV in questi campi sarà affiancata da esperti esterni di massimo rilievo per offrire un quadro il più possibile completo agli insegnanti e addetti del settore presenti.

A seguire i saluti del presidente LAV, Gianluca Felicetti, è previsto l’intervento della Sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, autrice dell’emendamento che ha portato il rispetto degli animali tra le finalità dell’attuale legge sull’educazione civica.

Il dott. Giacomo Bottinelli, responsabile Ufficio A Scuola con LAV, traccerà un quadro complessivo dell’attività didattica dell’associazione e dei suoi fondamenti per promuovere l’insegnamento del rispetto degli animali nell’attuale quadro normativo.

La prof.ssa Francesca Rescigno dell’Università di Bologna illustrerà cosa è cambiato dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 9 della Costituzione sulla tutela di animali, ambiente, biodiversità ed ecosistemi.

La dott.ssa Annamaria Manzoni, psicologa nota per i suoi studi sul rapporto tra umani e non umani, tratterà dell’importanza dello sviluppo dell’empatia nella preadolescenza e adolescenza attraverso il riconoscimento morale degli animali.

Il dott. Ciro Troiano, criminologo e responsabile Osservatorio Zoomafia LAV, analizzerà le condotte di maltrattamento di minori nei confronti degli animali sulla base di indagini e casi concreti.

Ilaria Marucelli, responsabile Contenuti Educativi LAV, ripercorrerà infine le ultime edizioni del concorso di disegno “Io rispetto gli animali”, mostrando l’espressività di bambini e preadolescenti sul tema del rapporto tra umani e non umani.

Il convegno s’inserisce nel quadro delle iniziative previste dal protocollo d’intesa in vigore con il Ministero dell’Istruzione e del Merito dal titolo “Valorizzare l’educazione alla convivenza civile e al rispetto degli esseri viventi, al di là della specie alla quale appartengono” e finalizzato a “incrementare la sensibilizzazione delle insegnanti e degli insegnanti e delle alunne e degli alunni delle scuole dell’obbligo al rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi”.

Tutte le informazioni e il modulo di registrazione, in presenza e online, sono a questa pagina.

