Risultati esami scritti maturità, quando escono? Ecco perché non c’è nessuna scadenza precisa

Risultati esami scritti maturità, quando escono? Ecco perché non c’è nessuna scadenza...

Quando escono voti degli scritti della maturità? Una volta svolte la prima e la seconda prova questa è la domanda che attanaglia studenti e genitori ignari della normativa. Ecco cosa c’è scritto nell’ordinanza della maturità 2024, pubblicata lo scorso marzo, in merito ai voti degli scritti della maturità e quando verranno pubblicati.

Maturità 2024, quanti punti vale ogni prova?

La commissione è tenuta a iniziare la correzione delle prove, a ciascuna delle quali possono attribuire venti punti, al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

Quando escono i voti degli scritti della maturità?

Ovviamente tutti sapranno che i voti in questione dovranno essere resi noti prima dello svolgimento degli esami orali. Secondo quanto riporta l’articolo 21 dell’ordinanza non c’è una scadenza precisa entro cui pubblicare i voti degli scritti.

I voti delle prove scritte della maturità dovranno essere pubblicati almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui, escludendo domeniche e i giorni festivi.

I dati della maturità 2024

Ricordiamo che, secondo i dati ufficiali del MIM, quest’anno saranno 526.317 gli studenti coinvolti nelle prove (512.530 candidati interni e 13.787 esterni), mentre le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei: 266.057

Istituti Tecnici: 172.504

Istituti Professionali: 87.756

Maturità 2024, il calendario

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2023/2024, è il seguente:

prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6;

in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6; terza prova scritta: martedì 25 giugno 2024, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 3 luglio 2024, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 4 luglio 2024, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 9 luglio 2024, dalle ore 8:30.3.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Il sito dedicato agli Esami: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html