Ritorno a scuola, da settembre per docenti e ATA formazione sull’uso delle nuove tecnologie

Fra i punti contenuti nelle linee guida per il ritorno a scuola a settembre, c’è quello relativo alla formazione per docenti e ATA per quanto riguarda l’uso delle nuove tecnologie.

Era stato già preannunciato, anche perché la didattica digitale è prevista dalle stesse linee guida da integrare alla didattica in presenza. Senza contare il grande punto interrogativo del quadro epidemiologico del prossimo autunno, che potrebbe dover costringere a nuove misure per la scuola.

Il testo delle linee guida riporta che: “Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni”.

Le attività di formazione a settembre integrate nel PTOF delle scuole

Non solo, il documento fornisce alcuni spunti: “le attività per la formazione del personale docente ed educativo, per l’a.s. 2020-2021, potranno riguardare le seguenti tematiche: