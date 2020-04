Ritorno in classe, la Francia spiazza tutti e anticipa all’11 maggio. Renzi: giustissimo, gli esami si dovrebbero fare

La Francia spiazza tutti e decide quello che nessuno si aspettava: nel giorno di pasquetta, alla vigilia della pubblicazione dei nuovi consigli dell’Oms ai Paesi orientati verso l’eliminazione delle restrizioni per il Covid-19, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che i francesi (dove il Coronavirus è “esploso” dopo che in Italia) resteranno a casa solo un mese. E ha dato appuntamento per la “rinascita” all’11 maggio. “Da quel giorno – ha detto il presidente – saremo in grado di testare chiunque presenti un sintomo e metterlo in quarantena”. Lunedì 11 maggio saranno riaperte pure le scuole, seppure in modo graduale.

L’Italia sembra orientata diversamente

Anche su questo fronte, quello scolastico, i transalpini sembrano andare in direzione opposta a quello che dicono i nostri scienziati: se in Italia, il virologo milanese Fabrizio Pregliasco sostiene che occorre ritardare il più possibile l’ingresso a scuola dei piccoli, che possono essere veicolo del virus, in Francia i primi a tornare in classe saranno proprio i bimbi della scuola dell’infanzia; poi toccherà alle elementari, successivamente a medie e licei, mentre per le università se ne riparlerà dopo l’estate.

Inoltre, nel Belpaese la data di sbarramento per tornare a scuola è già stata fissata al 18 maggio, con buone possibilità di continuare la didattica a distanza sino alla fine, con tanto di scrutuni ed esami on line.

Renzi: preferivo che si facessero gli esami a scuola

A sposare il ritorno repentino in classe deciso da Emmanuel Macron è subito Matteo Renzi: commentando a caldo, a “Quarta Repubblica”, su Rete 4, le parole del presidente francese, l’ex premier ha detto: “Penso che quello che ha detto Macron sia giustissimo, ci sarà un nuovo mondo dopo il virus. Tuttavia per qualche mese dovremo vivere in una normalità strana. L’11 credo che la Francia riaprirà le scuole e credo che da noi no”, ha detto il leader di Italia Viva.

“Mi piacerebbe – ha aggiunto Renzi – che l’Italia potesse parlare anche del dopo. Avrei preferito che si facessero gli esami a scuola. Abbiamo deciso di no, ma allora mandiamo due miliardi agli enti locali per lavori di ristrutturazione delle scuole. Per una settimana leviamo di mezzo la burocrazia e facciamo delle gare immediate e mettiamo a posto le scuole”.

Il concetto espresso da Matteo Renzi non è nuovo: solo pochi giorni fa aveva fatto intendere che bisogna valutare le condizioni per tornare a scuola il prima possibile, a cominciare da chi deve svolgere gli Esami di Stato, a patto che si faccia uno screening di massa.

Rezza (Iss): serviranno toppe in continuazione

La linea della cautela dei nostri epidemiologi però non cambia. La posizione di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, che da Fabio Fazio, su Rai Due, è detto propenso “nel fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno”, il 13 maggio è stata confermata da Giovanni Rezza, dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico nella conferenza stampa alla Protezione civile.

“Il virus – ha detto – non stopperà purtroppo la sua circolazione. A Wuhan ci sono riusciti prendendo misure incredibili, ma ora hanno un effetto ritorno. Da noi c’è una tendenza alla diminuzione. Però il virus continuerà a circolare e dovremmo mettere toppe in continuazione”.

E Rezza ha frena anche sulla riapertura delle scuole. Come per la ripresa per le partite di calcio.