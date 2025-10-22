Riunioni collegiali docenti, sono previste fino ad un massimo di 40+40 ore per ogni anno scolastico

Oltre l’orario di insegnamento, i docenti hanno nel loro contatto collettivo nazionale, altre ore di lavoro che non rientrano in un conteggio settimanale del servizio, ma sono delle ore di lavoro il cui conteggio è su base annua. Stiamo parlando per esempio delle ore da svolgere obbligatoriamente per partecipare alle riunioni collegiali ( Collegi docenti, Consigli di classe, riunioni dipartimentali, incontri scuola-famiglia, incontri di partecipazione ai gruppi di lavoro dell’inclusione e altre attività…) che si svolgono dall’1 settembre al 30 giugno di ogni anno scolastico. Tra queste attività, ricordiamo quelle funzionali all’insegnamento che sono quantificate fino ad 40 ore per i Collegi docenti, la programmazione e i colloqui scuola famiglia e altre 40 ore per l’espletamento dei Consigli di classe.

Attività funzionali all’insegnamento

Come specificato dall’art.44, comma 3 lettera a) del CCNL scuola 2019-2021, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti si riferiscono alla partecipazione delle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.

In buona sostanza nell’intero anno scolastico si possono svolgere riunioni di Collegio docenti, riunioni dipartimentali e altre riunioni di articolazioni del Collegio, come per esempio gli incontri scuola-famiglia, fino ad un massimo di 40 ore.

Il tempo calcolato dalle riunioni non è quello previsto dal piano annuale delle attività, che dovrebbe prevedere una programmazione dettagliata delle riunioni collegiali, ma è il tempo effettivo di svolgimento delle riunioni e, tenendo anche conto dei collegi straordinari o delle riunioni straordinarie non preventivate nella delibera del piano annuale delle attività.

Consigli di classe e interclasse

Altri incontri collegiali sono quelli riferiti ai consigli di classe, interclasse e gli incontri calendarizzati per le attività del gruppo di lavoro per l’inclusione e il gruppo di lavoro operativo. A tal proposito c’è la lettera b) del comma 3 dell’art.44 del CCNL scuola 2019-2021, che prevede la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Ore residue 40+40 per la formazione

Fermo restando che le ore di cui alle lettere suddette a) e b) del comma 3 dell’art.44 del CCNL scuola 2019-2021 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.