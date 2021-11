Robotica educativa, come adoperarla in classe anche in ambito umanistico

Che cosa si intende per robotica educativa? La robotica educativa è un approccio pedagogico-didattico che usa i robot (e lavora sulla progettazione robotica) come strumento motivazionale, per rendere la didattica innovativa, efficace, coinvolgente, sin dalla scuola primaria.

Tecnicamente la robotica è una branca dell’ingegneria che permette di progettare sistemi (robotici) che riproducono i movimenti umani. Ma in realtà è molto più di così.

Di fatto, la robotica è una disciplina trasversale, che attraversa tutte le materie Stem, e che da alcuni docenti illuminati viene adoperata anche nell’ambito umanistico e filosofico. Quanti campi esplora, ad esempio, Io Robot di Isaac Asimov? Non potrebbe partire dalla letteratura lo sviluppo in classe di un robot?

Insomma, la robotica è un approccio multidisciplinare orientato al miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento, a partire dalle attività di progettazione, programmazione e sviluppo dei robot.

Il docente facilitatore

Nell’ambito di questo approccio il docente si fa animatore e facilitatore, guidando i gruppi al lavoro durante tutte le fasi, dalla programmazione alla realizzazione del robot, e stimolando i ragazzi a sperimentare pratiche di studio cooperative e di peer education. Insomma, la robotica educativa non è uno strumento definito una volta per tutte, una pratica chiusa e immutabile, ma un insieme aperto di strategie apprenditive (dalla didattica laboratoriale a quella ludica, dal cooperative learning al learning by doing) che si sommano e si accavallano, rendendo lo stare in classe nel contempo piacevole e fruttuoso, impegnativo e divertente.

Il corso

Su questi argomenti il corso Creare un kit di robotica educativa a basso costo, in programma dal 19 novembre, a cura di Michele Maffucci.

Mediante una metodologia laboratoriale, si forniranno competenze digitali finalizzate alla realizzazione di robot didattici a bassissimo costo permettendo al docente si strutturare un percorso di base per avvicinare gli studenti ai principi della programmazione e della robotica.

Il corso si sviluppa in 3 moduli e permetterà di costruire un robot partendo da zero.

1. Il primo modulo introduce all’uso di BBC micro:bit ed alla programmazione con Blocks Editor, un tool grafico che semplifica l’utilizzo della scheda elettronica che controllerà il robot;

2. Il secondo modulo introduce all’utilizzo modellazione 3D con TinkerCAD che permetterà di stampare in 3D le proprie creazioni, oppure generare i

progetti necessari per realizzare i robot con compensato o cartone;

3. Il terzo modulo mette insieme le due competenze consentendo la costruzione ed il controllo del proprio robot didattico.