Rocco Hunt, la sua ex scuola gli dedica un murale e lui la visita. I suoi docenti: “Vivace ma poco interessato allo studio”

Il cantante Rocco Hunt, al secolo Rocco Pagliarulo, classe 1994, è tornato oggi, 24 aprile, nella scuola superiore che ha frequentato da ragazzino, a Salerno, incontrando i suoi docenti. A testimoniarlo la pagina social della scuola e il canale locale Tv Oggi.

“Lui non veniva spesso a scuola, in matematica non andava bene”, ha detto una docente. Mentre, a quanto pare, in italiano il cantante era più bravo. L’istituto ha mostrato oggi al cantante, che lo ha autografato, un murale con il suo volto e una frase di un suo brano: “Vieni con me che ti porto dove sono nato, nel posto che mi ha reso un uomo e mi ha educato“.

“Qui sarai sempre a casa tua”

“Oggi ci ha onorato della sua presenza Rocco Hunt, nostro ex alunno. Gli abbiamo dedicato un’opera pittorica, realizzata dall’artista Amed. L’opera riporta alcuni versi di una sua canzone, che ci sembravano particolarmente significativi. Sotto i suoi versi, Rocco ha apposto la sua firma. Inoltre, gli abbiamo fatto una sorpresa: ha incontrato i suoi ex docenti. Come nel film ‘Arrivano i prof’, solo che questa volta sono arrivati i prof veri! Grazie Rocco, ti auguriamo ogni bene! Quando vorrai, qui sarai sempre a casa tua! L’opera pittorica è disponibile alla visione di tutti, nell’atrio del nostro istituto”, queste le parole della scuola.

Hunt ha detto a LiraTv di aver incontrato “i professori che mi hanno formato e mi hanno redarguito quando non studiavo”. “Era un ragazzo vivace, socievole, poco interessato alla scuola”, hanno detto altri docenti.