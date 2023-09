Sabato cerimonia nell’80° del sacrificio di Salvo D’Acquisto

Sabato 23 settembre, alle ore 17, presso Torre di Palidoro, nel Comune di Fiumicino, il Vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, partecipa all’80° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere, Medaglia d’0ro al valor militare, “alla memoria” Salvo D’Acquisto. Sarà Presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Alle 15.45, riferisce una nota dell’Arma, la commemorazione solenne, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del fratello del decorato Alessandro. Il Capo dello Stato, deporrà una corona d’alloro ai piedi della stele commemorativa e, al termine della cerimonia, visiterà il Polo Museale firmando il Registro d’Onore.

La figura di Salvo D’Acquisto, sottufficiale dell’Arma, viene ricordata perché, come è per lo più noto, si offrì ai nazifascisti per salvare 22 civili pronti per essere fucilati 23 settembre 1943 a Palidoro.

Per l’occasione le Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo del VCO (Verbania, Domodossola, Valle Vigezzo) il 23 settembre prossimo ricorderanno con una messa il sacrificio del giovane carabiniere, attualmente servo di Dio, per il quale è in corso il processo di beatificazione.

Nell’ambito delle celebrazioni della ricorrenza, inoltre, la scorsa domenica in Piazza San Pietro, il Santo Padre ha ricevuto una folta delegazione dell’Arma dei carabinieri, alla presenza del Ministro della Difesa Gudo Crosetto, del Comandante Generale Teo Luzi, dell’Ordinario Militare Santo Marcianò e del fratello Alessandro.