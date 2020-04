Salvini all’attacco di Azzolina: “Docenti precari buttati via, concorsi in piena epidemia, ora basta”

Salvini all’attacco di Azzolina: “Docenti precari buttati via, concorsi in piena epidemia,...

“Insegnanti precari buttati fuori dalle scuole dopo anni di lavoro, promozioni e ‘6 politico’ per gli studenti senza neanche una valutazione, nuovi concorsi in piena epidemia, scuole paritarie in grande difficoltà, purtroppo ancora contagiati e deceduti tra il personale Ata, con le scuole ancora incredibilmente aperte. Chiediamo al ministro della Scuola di ascoltare gli insegnanti, i sindacati, gli studenti, le famiglie. La scuola si fa insieme”.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, sul proprio profilo Facebook, lancia un appello alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in vista dell’approvazione del decreto scuola.