Sassonia-Anhalt al voto, con AfD data per vincente. Il programma scolastico: si torna alle classi speciali, fuori le bandiere arcobaleno dalle scuole

Oggi si vota in Sassonia-Anhalt, uno dei 16 Länder della Repubblica Federale di Germania. C’è grande attenzione, anche internazionale, attorno a questo voto perché il partito AfD–Alternative für Deutschland di estrema destra è dato come possibile vincitore. Alcuni commentatori ritengono anche che la vittoria sarà così schiacciante da permettere a AfD di andare al governo grazie alla maggioranza assoluta dei consensi.

In attesa dei risultati e degli esiti del voto proponiamo qui in traduzione italiana una ampia sintesi dei 31 punti del programma di AfD per le scuole della Sassonia-Anhalt. Il programma è il IV capitolo del più generale programma del partito, presentato il 26 gennaio 2026 a Magdeburgo e reperibile al seguente link https://table.media/assets/berlin/26-01-23_entwurf_afd-regierungsprogramm-2026-sachsen-anhalt.pdf .

La traduzione è stata effettuata con sistemi di Intelligenza Artificiale (Claude e Gemini). Il testo non è riprodotto integralmente ma sono stati effettuati piccoli tagli per motivi di spazio.

Prima di presentare il programma è tuttavia utile comprendere come funziona il sistema scolastico in Germania e, soprattutto, presentare Hans-Thomas Tillschneider, il responsabile della stesura del programma stesso, ideologo di AfD e possibile futuro ministro dell’istruzione.

Il sistema scolastico tedesco

La Sassonia-Anhalt, uno dei più piccoli Länder tedeschi ha come capitale Magdeburgo e conta poco più di due milioni di abitanti. In Germania il sistema scolastico è governato a livello regionale. I Länder (i 16 stati federati che compongono il paese) operano secondo il principio della sovranità culturale (Kulturhoheit der Länder) e il governo centrale ha pochissimo potere sul sistema scolastico così che in sostanza ci troviamo di fronte a 16 sistemi scolastici differenti. Il che significa che il programma presentato alle elezioni di un Länder ha buone probabilità di essere attuato se il partito che lo presenta vince le elezioni e va al governo.

Chi è Hans-Thomas Tillschneider

Hans-Thomas Tillschneider è considerato la mente strategica dell’AfD in Sassonia-Anhalt ed è colui che curato la scrittura del programma di AfD per le elezioni del 6 settembre 2026.

Nato nel 1978 a Timișoara (Temeschburg), in Romania, ha una formazione accademica in islamistica: laurea magistrale in Islamwissenschaft, Germanistica e Filosofia (2004), dottorato in Islamwissenschaft (2009), con un periodo di post-dottorato al CNRS di Parigi e poi come ricercatore a tempo determinato alla cattedra di Studi Islamici (Islamwissenschaft) dell’Università di Bayreuth dal 2010 al 2016. Nel 2016 è stato eletto deputato al Landtag (il parlamento) della Sassonia-Anhalt. Molti lo hanno descritto come esponente del disciolto “Flügel” (l’ala più radicale del partito). E’ indicato come possibile futuro ministro dell’Istruzione del Land in caso di vittoria del partito.

IL PROGRAMMA: BASTA CON LA PEDAGOGIA COCCOLOSA

C’è nel programma di AfD sulla scuola una parola chiave che illumina tutto il testo. Si tratta del termine tedesco “Kuschelpädagogik” che può essere tradotto con pedagogia delle coccole. E’ una parola composta da “kuscheln” (coccolare, rannicchiarsi teneramente) e “pädagogik” (pedagogia) divenuta espressione colloquiale e assieme polemica usata in Germania per criticare in senso dispregiativo approcci pedagogici percepiti come troppo permissivi, indulgenti o poco esigenti verso gli studenti, in contrapposizione a un modello educativo più rigoroso e orientato al merito. Ecco, il progetto AfD per la scuola in Sassonia-Anhalt parte da qui: basta coccole.

Vediamoli, allora, i 31 punti in cui si dettaglia il capitolo sulla scuola del programma di governo dell’AfD Sassonia-Anhalt pubblicato il 23 gennaio 2026 (il titolo del IV capitolo è Schulbildung)

IV. Istruzione scolastica – Schulbildung

(…) L’AfD contrappone alla politica scolastica “incolta” dei partiti tradizionali una politica scolastica colta, che si richiama alla buona tradizione pedagogica e libera la scuola da tutti i compiti non scolastici. Non l’assistenza sociale e psicologica, né l’integrazione e l’inclusione, ma unicamente la trasmissione delle tecniche culturali di base (leggere, scrivere, calcolare) e dei contenuti formativi è compito della scuola. Libereremo quindi la scuola da tutti i compiti non scolastici e faremo in modo che nelle lezioni tornino ad essere applicati i collaudati concetti pedagogici. Istruzione significa appropriarsi di contenuti formativi e raggiungere obiettivi prefissati. L’insegnante non è quindi un semplice “accompagnatore dell’apprendimento”, ma un’autorità e un’istanza di trasmissione del sapere.

I partiti tradizionali credono di fare qualcosa contro la crisi dell’istruzione riempiendo già le scuole elementari di dispositivi digitali. In realtà, l’uso eccessivo e precoce dei media digitali è una delle cause del declino dell’istruzione. Il solo fatto che le generazioni più anziane, istruite in modo tradizionale, siano più colte delle generazioni più giovani, vittime di varie riforme, dimostra la superiorità della pedagogia tradizionale. Compiti a casa, lezione frontale, esercizi regolari in classe, ripetizione sistematica e verifica dei risultati, letture ampie: questi sono gli strumenti che rimetteranno in piedi il nostro sistema scolastico.

1. Sostegno ottimale e la migliore istruzione possibile per tutti!

Gli alunni vanno selezionati in base al merito e va superato il “livellamento degli standard educativi e all’unificazione del sistema scolastico”. L’AfD “sostiene invece un sistema scolastico differenziato per livelli di rendimento e articolato in più indirizzi. Rafforzeremo il liceo (Gymnasium) e lo riporteremo a essere quello che era: l’indirizzo scolastico che conduce all’università e che non deve essere frequentato da più del 25% di una coorte di studenti”. Viene inoltre ipotizzata la “reintroduzione della Hauptschule (scuola di base orientata all’inserimento nel mondo del lavoro e dell’artigianato, ndr) e della Realschule (con un forte orientamento al mondo del lavoro tecnico, commerciale e amministrativo, ndr). L’Abitur (esame di stato finale delle superiori) deve diventare più impegnativo e difficile

2. Reintrodurre la raccomandazione vincolante sul percorso scolastico!

Non è accettabile che siano i genitori a decidere a piacimento quale percorso scolastico intraprenda il proprio figlio. Renderemo quindi di nuovo vincolante la raccomandazione sul percorso scolastico. Per oggettivare la valutazione, verranno svolte verifiche in classe centralizzate, il cui risultato determinerà quale tipo di scuola viene raccomandato. Per garantire un minimo di permeabilità del sistema scolastico differenziato e articolato su più indirizzi “chi alla Realschule ottiene risultati molto buoni potrà passare al liceo in ogni anno scolastico”.

3. Basta esperimenti sui nostri bambini: si torna alle scuole speciali

L’esperimento dell'”inclusione”, cioè l’insegnamento comune tra bambini disabili e bambini normodotati e l’abolizione delle tradizionali scuole speciali (Förderschulen), è fallito su tutta la linea. I bambini disabili non ricevono l’attenzione di cui hanno bisogno, non trovano integrazione tra i compagni, rallentano lo svolgimento delle lezioni e restano al di sotto delle loro potenzialità. Proprio i bambini disabili hanno bisogno di una pedagogia specificamente adattata alla loro situazione, possibile solo nelle scuole speciali. A ciò si aggiunge che la doppia presenza di insegnanti spesso praticata nelle classi inclusive (= due insegnanti per classe) vincola, in tempi di carenza di personale docente, risorse preziose. Porremo fine senza indugio all’inclusione e potenzieremo le scuole speciali!

4. Basta con l’inflazione dei voti!

Vogliamo che i voti scolastici tornino a essere una “moneta forte”. Innalzeremo quindi le griglie di valutazione per tutti i tipi di scuola. Non è accettabile che per meno della metà del punteggio raggiungibile venga già assegnato un voto “sufficiente” (quattro), che fa considerare superata una prova.

5. Il merito deve tornare a convenire!

L’intero nostro sistema educativo soffre del fatto che tra alunni e insegnanti si è diffusa una mentalità in cui il merito viene visto come espressione di “sgobbonismo”. È “cool” non impegnarsi duramente. I buoni risultati sono socialmente accettati solo se sembrano derivare dal “talento” innato. Porremo fine a questa mentalità ostile al merito. …Rafforzando e valorizzando pubblicamente lo spirito competitivo, stimoleremo i nostri alunni all’ambizione e all’impegno duro su se stessi. Vogliamo anche premiare e mettere maggiormente in risalto risultati eccellenti nelle normali verifiche, tramite premi e attestati di merito. Il buon alunno deve tornare a essere un modello per i propri compagni di classe.

6. Educazione civica/locale (Heimatkunde) — istruzione scolastica vicina alla vita reale!

Solo chi sa come vengono prodotti i propri alimenti saprà apprezzarli. (…). Vogliamo che ogni bambino sappia che dietro la salsiccia dal macellaio ci sono il macellatore, l’agricoltore e un animale. A tal fine daremo maggior peso sia alla pedagogia delle piante officinali sia all’insegnamento dell’educazione civica/locale con un forte legame pratico.

7. Più 1813 e 1871 — rivedere i programmi di storia! (ritorno a Bismark)

Il periodo più importante per la formazione della nazione tedesca, riceve troppo poco spazio. Eppure lo Stato nazionale fondato nel 1871 è la formazione statale predecessore della Repubblica Federale Tedesca. Il Reich tedesco fondato da Bismarck ha fissato, in scienza, cultura ed economia, standard che possono ancora oggi servirci da ispirazione e modello.

8. Istruzione, non indottrinamento politico!

Il programma “Scuola contro il razzismo — Scuola con coraggio” non è, contrariamente al suo nome, un programma che promuove il coraggio degli alunni e combatte il vero razzismo. ..La scuola deve invece educare gli alunni a formarsi da sé un’opinione all’interno dello spettro democratico. Rifiutiamo un’agitazione unilaterale a favore o contro determinati orientamenti politici. Interromperemo quindi il finanziamento regionale del programma “Scuola contro il razzismo — Scuola con coraggio”.

9. Gli insegnanti devono essere politicamente neutrali!

Amplieremo quindi il divieto di indottrinamento in un rigoroso obbligo di neutralità. L’insegnante deve moderare le opinioni espresse dagli alunni, ma non discutere con la propria opinione personale.

10. Vietare le bandiere arcobaleno nelle scuole!

La scuola deve invece trasmettere ai bambini, come modello, la famiglia normale composta da uomo e donna, da cui nascono i figli. L’obiettivo della lobby LGBTQ è in netto contrasto con questo. Garantiremo quindi, tramite apposita circolare, che nessuna bandiera arcobaleno venga più esposta da parte ufficiale della scuola. Sono escluse le forme di utilizzo della bandiera arcobaleno da parte di singoli alunni in ambito privato, ad esempio come adesivo sullo zaino scolastico.

11. Mostrare bandiera!

La vera istruzione non consiste soltanto nell’acquisizione di competenze e conoscenze, ma anche nella formazione di una solida identità nazionale. Faremo quindi in modo che nelle scuole pubbliche la bandiera federale venga issata ogni giorno di scuola. Inoltre stabiliremo il canto comune dell’inno nazionale, con tutti gli alunni e insegnanti riuniti, come componente fissa delle cerimonie in ambito scolastico.

12. No alla digitalizzazione precoce nelle scuole!

Ci affidiamo, a questo proposito, alle conclusioni del neuroscienziato Manfred Spitzer. Il solo uso di smartphone e tablet non fa acquisire a nessuno le competenze necessarie per costruire tali dispositivi — al contrario. L’uso dei media digitali compromette la concentrazione, la capacità di memorizzazione e la capacità di espressione linguistica. Faremo in modo che i media digitali nell’insegnamento vengano utilizzati non già nella scuola elementare, ma solo nelle scuole di livello successivo, e lì non in modo generalizzato, ma solo selettivo. Inoltre, in linea con le raccomandazioni della Leopoldina, vieteremo l’uso degli smartphone fino alla decima classe inclusa. Il libro, il quaderno dei compiti e la lavagna scolastica devono restare i mezzi principali dell’insegnamento.

13. Informatica come materia obbligatoria!

Non prepariamo i nostri figli al futuro mettendo loro in mano dispositivi digitali, ma insegnando loro come funzionano questi dispositivi. Renderemo quindi obbligatoria l’informatica a partire dall’ottava classe.

14. Mantenere l’insegnamento del russo!

15. Rilanciare lo scambio studentesco con la Russia!

16. Più ore di educazione fisica!

In nessun altro ambito un bambino sperimenta la propria fisicità naturale in modo così intenso come nelle molteplici discipline sportive. Lo sport di squadra forma inoltre la collaborazione e il gioco di squadra e rafforza il senso di comunità. Sosterremo quindi l’educazione fisica su tutta la linea! Garantiremo che in ogni anno di corso e in ogni tipo di scuola si svolgano almeno quattro ore settimanali di educazione fisica.

17. Ogni bambino deve imparare a nuotare!

18. Svolgere i Bundesjugendspiele in modo coerente come vera competizione!

I Bundesjugendspiele (giochi giovanili federali) vengono svolti nelle classi della scuola elementare, dall’anno scolastico 2023/24, non più come competizione e senza voti. (…). Competizione e valutazione non fanno male, anzi. È proprio così che i bambini sviluppano piacere per il rendimento. Ci impegneremo quindi … affinché, nelle classi dalla prima alla quarta, tornino a essere applicate le regole in vigore prima dell’anno scolastico 2023/2024, incluso in particolare lo svolgimento come vera competizione.

19. Flessibilizzazione della grandezza delle classi!

Attualmente è già prassi che i dirigenti scolastici accorpino le classi per evitare la perdita di ore di lezione. Questa prassi, però, nata dalla necessità, non ha alcuna base giuridica. Creeremo quindi una normativa secondo cui, in caso di copertura dell’insegnamento inferiore al 90%, i limiti massimi di alunni per classe possano essere sospesi per decisione del dirigente scolastico, per garantire in via straordinaria la copertura dell’insegnamento in caso di assenza di docenti. Questo varrà tuttavia solo in via transitoria. Non appena venga garantita in modo stabile una copertura superiore al 95%, torneranno ad applicarsi i limiti massimi ordinari. Lezioni in classi numerose non sono l’ideale, ma sono meglio di nessuna lezione!

20. Assumere insegnanti in pensione!

Il nostro sistema scolastico soffre della carenza di insegnanti. Mentre continuano a essere troppo pochi i diplomati che scelgono di studiare per diventare insegnanti, gli insegnanti in pensione dispongono di un’immensa esperienza nell’insegnamento delle proprie materie e di elevate competenze educative.

21. Rendere più attraente la professione di insegnante — reclutare insegnanti in modo mirato!

La causa più profonda della carenza di insegnanti risiede nel fatto che la professione ha perso molta attrattiva negli ultimi decenni. Il sovraccarico sociopolitico dell’istituzione scuola si traduce in un massiccio aggravio di carico per gli insegnanti, che vengono poi additati come i nuovi “capri espiatori” della nazione per il fallimento della politica scolastica. L’AfD contrasterà questa dinamica in modo mirato. Oltre ad alleggerire la scuola dai compiti sociopolitici, porre fine all’inclusione e istituire classi speciali per i figli dei rifugiati, ridurremo la burocrazia nel funzionamento scolastico, così che gli insegnanti possano tornare a dedicarsi esclusivamente al proprio vero compito, l’insegnamento.

22. Fondare un’università pedagogica!

Gli insegnanti di scuola elementare e secondaria non dovrebbero essere formati in un’università generale. Lo studio delle materie scolastiche come discipline accademiche non risponde pienamente alle esigenze pedagogiche specifiche a cui sono sottoposti gli insegnanti in questi tipi di scuola. Si raccomanda quindi, come già avviene in altri Länder tedeschi, di svolgere la formazione degli insegnanti presso un’università pedagogica. Fonderemo quindi un’università pedagogica e vi concentreremo la formazione di tutti gli insegnanti di scuola elementare e secondaria.

23. Mantenere le scuole! (abbassare il numero deli alunni per classe)

Se le disposizioni del regolamento sulla pianificazione dello sviluppo scolastico rimarranno così come previsto dalla CDU, e se lo sviluppo demografico procederà come previsto dalle attuali proiezioni, in alcuni distretti fino alla metà delle scuole elementari sarà a rischio di chiusura nei prossimi dieci anni. Rivedremo quindi il regolamento sulla pianificazione dello sviluppo scolastico e abbasseremo il numero minimo di alunni. Il mantenimento di una scuola elementare dovrà essere garantito non fino a 60, ma fino a 40 alunni. Il consorzio scolastico dovrà diventare più flessibile: fino a tre scuole con un numero complessivo di almeno 100 alunni, senza ulteriori requisiti. Non è vero che nelle piccole scuole non sia possibile un buon insegnamento — al contrario. Nei piccoli gruppi si impara meglio. Anche l’insegnamento con classi miste per età non deve essere un tabù, se vogliamo mantenere le piccole scuole e contrastare lo spopolamento delle aree rurali.

24. Obbligo formativo invece di obbligo scolastico!

In tutte le questioni relative all’istruzione e all’educazione dei figli, l’ultima parola deve spettare ai genitori. Ci opponiamo con decisione a tutti i tentativi dello Stato di intromettersi nell’educazione dei bambini. Poiché le scuole trasmettono sempre meno istruzione e cercano sempre più di educare politicamente i bambini o di trasmettere loro visioni di vita discutibili, comprendiamo i genitori che vogliono istruire da soli i propri figli.Creeremo quindi, sul modello austriaco, una libertà di scelta tra istruzione scolastica e istruzione domiciliare. Il diritto all’istruzione domiciliare va inteso come diritto dei genitori, l’istruzione dei figli come dovere, e la frequenza scolastica come offerta che lo Stato deve garantire, ma che i genitori non sono obbligati ad accettare.

25. No alla pseudo-democrazia nelle scuole!

La democrazia è, di gran lunga, la migliore forma di Stato sviluppata nel corso della storia umana. Essa garantisce, quando funziona, legittimità teorica e accettazione pratica alle decisioni statali. Il principio cardine della decisione a maggioranza è il miglior arbitro per i conflitti sociali di ogni tipo. Ciò riguarda in primo luogo gli organi di rappresentanza politica, dal consiglio comunale fino al Bundestag, e l’organizzazione delle associazioni.

Esistono tuttavia ambiti della società che sono di per sé apolitici e in cui l’applicazione del principio democratico non sarebbe appropriata. Ci opponiamo esplicitamente al pensiero del ’68, secondo cui tutto sarebbe politico e per questo si è chiesta la politicizzazione di tutti gli ambiti della vita. Oltre all’esercito o alle imprese economiche, la scuola è un altro ambito in cui il principio democratico sarebbe fuori luogo. Sui programmi didattici, sui voti o sui migliori libri di testo non si può votare, tanto meno tra gli alunni. In questi casi devono decidere, in dialogo tra loro, gli esperti del Ministero. (…)

26. Materiali didattici uniformi a livello regionale!

Nulla osta a utilizzare, in tutto il Land, per ogni tipo di scuola e anno di corso, gli stessi materiali didattici stabiliti dal Ministero dell’Istruzione. Una simile uniformazione porterebbe molti vantaggi: oltre a un prezzo per libro più basso grazie agli ordini in grande quantità e a un cambio scuola più agevole, ne deriverebbe anche una migliore comparabilità, a livello regionale, dei risultati degli alunni nelle diverse scuole.

27. Libri gratuiti per ogni bambino!

Il dovere statale di fornire offerte educative comprende, secondo la nostra concezione, non solo la gratuità dell’insegnamento in sé. Anche i libri utilizzati devono essere forniti in prestito, senza che ne derivino costi. Se gli alunni desiderano acquistare i libri di testo, dovrà essere loro presentata un’offerta in tal senso, ma questa deve restare volontaria.

28. Classi speciali per i figli dei rifugiati!

I bambini appartengono a scuola! Anche i figli dei rifugiati, costretti a lasciare la propria patria, non dovrebbero essere obbligati a trascorrere il periodo del loro soggiorno in Germania senza istruzione scolastica. Per questo l’AfD è favorevole, per motivi di umanità, a impartire istruzione scolastica ai figli di rifugiati che — per ora — non sono soggetti all’obbligo di espatrio. Questo dovrebbe però avvenire in classi speciali. Primo: in questo modo si vuole trasmettere ai figli dei rifugiati il messaggio che il loro soggiorno in Germania è solo temporaneo, finché sussistono i motivi di fuga e persecuzione. Secondo: ai figli dei rifugiati dovrebbero essere trasmessi i contenuti didattici delle loro scuole d’origine, per facilitare loro il reinserimento nel sistema scolastico del paese d’origine. Terzo: si tratta di tenere i nostri figli al riparo dai molteplici disagi che derivano dall’insegnamento comune con bambini provenienti da culture completamente estranee. Gli insegnanti per queste classi dovrebbero quindi essere reclutati, se possibile, anche tra gli stessi rifugiati. (…) Faremo istruire in classi speciali tutti i figli di rifugiati e richiedenti asilo.

29. No a un insegnamento islamico confessionale nelle scuole!

In Sassonia-Anhalt vivono solo pochi musulmani. Le stime attuali indicano una quota della popolazione musulmana tra il 2 e il 3 per cento. Un insegnamento islamico sarebbe quindi difficilmente organizzabile già solo dal punto di vista pratico, con un impegno ragionevole. A parte questo, la Sassonia-Anhalt ha un’impronta cristiana. L’Islam non appartiene alla Germania. Gli alunni di fede islamica che desiderano un’istruzione religiosa possono avvalersi delle offerte formative delle associazioni delle moschee.

30. Servizio di vigilanza nelle scuole!

La violenza nelle scuole, che proviene soprattutto ma non solo da alunni con background migratorio, ha ormai raggiunto un livello intollerabile. (…. Per questo serve un servizio di vigilanza privato, sottoposto al dirigente scolastico, che garantisca ordine e legalità nel cortile della scuola e che richiami all’ordine i potenziali autori di violenza. Istituiremo un tale servizio di vigilanza laddove necessario. Proprio nelle scuole il carico psicologico causato dalla violenza ha effetti particolarmente dannosi, perché impedisce agli alunni di concentrarsi sull’apprendimento. A ciò si aggiungono possibili danni irreparabili in una fase psicologicamente sensibile dello sviluppo. A questo non si può più rispondere con un’alzata di spalle.

31. Punire severamente gli autori di violenza!

Il servizio di vigilanza nelle scuole deve prevenire la violenza prima che si manifesti. Ma se gli alunni sono già diventati violenti, occorre sfruttare tutte le possibilità offerte dal diritto per punire gli autori di violenza con la massima severità. Vogliamo ottenere, tramite il collegamento tra scuole e procure, che ogni reato commesso da alunni penalmente imputabili arrivi in tribunale. Per gli alunni non ancora penalmente imputabili, rivedremo il regolamento sui provvedimenti disciplinari scolastici (…), in modo tale che gli autori di violenza possano essere espulsi più rapidamente dalla scuola e, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, trasferiti a una scuola speciale per autori di violenza.