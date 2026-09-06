Corsi scuole sulla piattaforma S.o.f.i.a, pagamenti su Mepa o con Carta Docente: scopri le offerte della Tecnica della Scuola – PDF

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 è attiva una ricca offerta formativa firmata La Tecnica della Scuola, che con un’esperienza di oltre 75 anni nel settore mette a disposizione delle istituzioni un catalogo completo, concreto e strutturato.

I servizi della Tecnica della Scuola

Per un dirigente scolastico, la conformità normativa e la facilità di acquisto sono requisiti essenziali per ottimizzare i processi della segreteria.

I percorsi proposti sono erogati da un ente accreditato dal MIM per la formazione sin dal 2012 , garantendo il rilascio di attestati validi e la possibilità di esonero dal servizio nei limiti di legge.

, garantendo il rilascio di attestati validi e la possibilità di esonero dal servizio nei limiti di legge. Tutti i corsi sono registrati sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. , consentendo ai docenti di documentare formalmente la propria crescita professionale.

, consentendo ai docenti di documentare formalmente la propria crescita professionale. Inoltre, per agevolare la gestione amministrativa, le scuole possono effettuare gli acquisti in modo rapido direttamente tramite la piattaforma MEPA, oppure avvalendosi della Carta del Docente, di bonifici bancari o di carte di credito/prepagate.

Una gestione “chiavi in mano” e flessibile

Affidarsi a un unico interlocutore significa azzerare le complessità organizzative e avere la certezza di un risultato eccellente. Il servizio si distingue per una gestione interamente “chiavi in mano”, in cui l’ente si fa carico di ogni singola fase: dalla progettazione all’organizzazione, dal coordinamento delle iscrizioni fino al tracciamento delle presenze.

Gli istituti possono contare su:

Un’ assistenza telefonica continua attiva 5 giorni su 7 .

. Un tutor dedicato a supporto costante dei corsisti e un ambiente digitale semplice e intuitivo tramite piattaforma online .

a supporto costante dei corsisti e un ambiente digitale semplice e intuitivo tramite . La flessibilità è massima: i percorsi sono adattabili e rimodulabili come corsi on demand su richiesta della scuola per rispondere a specifiche esigenze.

Il catalogo

Che tipi di corsi? Dai webinar ai laboratori online

La teoria non basta quando si affrontano quotidianamente le sfide della classe. La formazione proposta è progettata da formatori esperti con un’esperienza diretta nelle dinamiche scolastiche. Le metodologie didattiche offerte spaziano dai webinar in modalità sincrona ai corsi asincroni, fino a laboratori online anche a gruppi e attività di facilitazione esperta.

Il valore aggiunto risiede nella continuità dell’affiancamento: le scuole possono usufruire di servizi di supporto alla progettazione, mentoring da parte di formatori senior, accompagnamento alla sperimentazione in aula e follow-up didattico successivo alla conclusione del corso.

Sconti per i gruppi: corsi per docenti, dirigenti, ATA

Un’ottima scuola funziona quando l’intera comunità scolastica cresce insieme. Per questo i percorsi formativi sono pensati per tutte le figure della scuola: docenti, dirigenti, DSGA e personale ATA. Per favorire la partecipazione collettiva dell’intero staff, sono previsti vantaggiosi sconti dedicati per i gruppi che si iscrivono ai webinar in programmazione mensile: uno sconto del 25% per gruppi di 4 docenti, del 35% da 5 a 20 docenti, e del 40% a partire da 21 partecipanti.

I temi dei corsi

Intelligenza Artificiale ed educazione digitale

In coerenza con il D.M. 219/2025, l’Avviso MIM 73226, l’AI Act e i framework europei DigComp 3.0 e DigCompEdu, questa nuova area offre strumenti operativi per integrare l’IA nella didattica e nella gestione organizzativa. I percorsi, condotti da esperti come Aluisi Tosolini, lo Staff Casco Learning e altri professionisti, affrontano l’uso operativo dell’IA generativa per la scrittura, la creazione di immagini, la personalizzazione degli apprendimenti, l’inclusione, la valutazione formativa e l’evoluzione dei servizi amministrativi. È disponibile anche un corso asincrono di 10 ore in collaborazione con Casco Learning progettato per iscrizioni massive al di fuori dell’Avviso 73226.

Didattica digitale e tecnologie

Un’area focalizzata sulla pratica laboratoriale e sull’uso di dispositivi e applicazioni per l’insegnamento. Comprende corsi specifici sull’integrazione dell’IA nella didattica STEAM e percorsi pratici di Coding, Tinkering e Making.

Alfabetizzazione digitale e Cybersecurity

Fornisce risposte concrete alla necessità di sicurezza nel mondo virtuale. Affronta i temi della consapevolezza digitale, della tutela della privacy e della sicurezza online, fornendo anche strumenti specifici per contrastare e prevenire il cyberbullismo.

Benessere emotivo e relazionale

Fornisce supporto strategico per gestire le complessità del gruppo classe. Include percorsi dedicati alla gestione delle classi difficili, al trattamento dei problemi comportamentali, all’Educazione Socio-Emotiva (SEL), alla comunicazione efficace e a tecniche di Mindfulness per la gestione dello stress professionale.

Apprendimento e metodologie didattiche innovative

Quest’area supporta i docenti nel motivare gli studenti e nel mantenere alta l’attenzione in classe. Propone metodologie attive come il Project-Based Learning (PBL), la Gamification e l’Inquiry Based Learning. Inoltre, include un innovativo percorso operativo asincrono di 10 ore, tenuto da Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello, per la revisione del curricolo di istituto e del PTOF alla luce delle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo.

Personalizzazione e inclusione

Progettata per garantire che nessuno studente rimanga indietro. Copre la personalizzazione della didattica, l’educazione inclusiva per alunni con BES e DSA, la stesura dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), la gestione delle disabilità e l’integrazione culturale, includendo anche moduli di assistenza di base per i collaboratori scolastici.

Valutazione dell’apprendimento

Un focus mirato sull’efficacia del processo valutativo, sia sommativo che formativo, approfondendo l’elaborazione di rubriche valutative, griglie e la formulazione di feedback costruttivi per valorizzare il percorso degli studenti.

Competenze del XXI secolo

Ideale per preparare gli studenti alle sfide del domani, questa sezione include corsi orientati allo sviluppo del pensiero critico, della risoluzione dei problemi, dell’adattabilità e della resilienza, senza trascurare l’istruzione tecnica, professionale e la formazione scuola-lavoro.

Governance e organizzazione della scuola

Dedicata specificamente ai Dirigenti Scolastici, allo Staff e alle Figure di sistema. Sostiene lo sviluppo di competenze strategiche quali la pianificazione del PTOF, la programmazione didattico-organizzativa, la valutazione di sistema (dal RAV al Piano di Miglioramento), la transizione digitale dell’istituto, l’orientamento formativo e la responsabilità dirigenziale.

Gestione amministrativa della scuola

Un’area altamente specializzata rivolta a DSGA e personale amministrativo. Tratta i nodi critici della quotidianità gestionale: la dematerializzazione dei flussi di lavoro, la gestione economico-giuridica del personale, la contabilità, i bilanci, i controlli amministrativi, la rendicontazione e le procedure di acquisto.

PON: valorizza i tuoi progetti attraverso i nostri canali

Valorizza il tuo progetto PON attraverso i canali di Tecnica della Scuola. Offriamo soluzioni di comunicazione dedicate per raccontare obiettivi, attività e risultati del tuo Istituto, con la possibilità di promuovere il progetto tramite articoli redazionali, newsletter e banner pubblicitari sul nostro portale.