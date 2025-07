Scaduti i tempi per l’erogazione delle risorse del MOF, nessun compenso per il mese di agosto

Scaduti i tempi per l’erogazione delle risorse del MOF, nessun compenso per...

È fine anno scolastico e nelle segreterie, sebbene siano stati elaborati i cedolini e gli elenchi per il pagamento dei compensi accessori, docenti e personale ATA non percepiranno i compensi accessori ad Agosto.

Gli elenchi con i compensi accessori dovevano essere trasmessi entro le ore 16.00 del 28 luglio 2025. Tuttavia, l’assenza delle risorse rende impossibile l’adempimento nei tempi previsti e quindi i pagamenti delle competenze accessorie slitteranno a settembre.

Le Organizzazioni sindacali si apprestano a chiedere un incontro urgente affinché sia autorizzata un’emissione straordinaria dei fondi, così da garantire l’effettiva disponibilità delle risorse nei conti delle scuole.

Senza le risorse caricate sul POS (punto ordinante di spesa) i compensi del F.I.S (Fondo dell’Istituzione, delle Funzioni strumentali, ore eccedenti pratica sportiva e sostituzione docenti, incarichi specifici, indennità di direzione saranno percepiti nel mese di settembre.

Sono state invece caricate le risorse per il pagamento dei compensi ai presidenti e ai commissari per gli esami di stato. E’ bene precisare che le risorse sono state caricate sui POS delle scuole che hanno inviato la rilevazione entro la tempistica prevista dalla circolare MIM prot. 25637 del 04.07.25. In tal caso nel mese di agosto con elevata probabilità i docenti percepiranno almeno i compensi degli esami di stato.

LEGGI LA CIRCOLARE