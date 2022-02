Scambio di sessi in costume per Carnevale e si accende la polemica

“Scambio di sessi” in costume di Carnevale in una scuola di Monfalcone e subito si accende la polemica perché la dirigente avrebbe dedicato un’intera settimana agli abiti carnevaleschi e in modo particolare una verrebbe dedicata allo scambio di sessi.

Che voglia significare “scambio di sessi” tuttavia non sembra chiaro, forse uno scambio di vestiti? In ogni caso il tema pare quello di mettere in discussione l’identità sessuale, per cui, dicono gli oppositori della dirigente, “il rischio è quello di ridurre un argomento delicato e importante come questo a una indecente pagliacciata carnevalesca”.

Ma per i detrattori anche questo ampio spazio, riporta Dire, dedicato al carnevale, dopo mesi di chiusura per la pandemia, sarebbe inopportuno.