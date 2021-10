Sciopero generale 11 ottobre: coinvolto anche il personale della scuola

Per la giornata di lunedì 11 ottobre è previsto uno sciopero di tutte le unità produttive pubbliche e private. In tal senso è inclusa la scuola, come comunica una nota del Ministero dell’Istruzione.

A indire la protesta il sindacato Cobas e Unione sindacale di base (Usb). A loro si uniscono altre sigle sindacali nelle singole città.

Tra i motivi dello sciopero, gli interventi di “contrasto alla precarietà e allo sfruttamento”, come “l’abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all’utilizzo indiscriminato dei contratti precari”. Altri obiettivi della protesta sono il “rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione” e “la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative”.