Scossa di terremoto a Campobasso di magnitudo 4.6: scuole chiuse in Molise, torna la paura a San Giuliano di Puglia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:53 di martedì 28 marzo dall’Ingv con epicentro a 2 chilometri a ovest di Montagano (Campobasso), ad una profondità di 23 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, fa sapere la Protezione civile. Ma a Campobasso e in molte zone del molisano le scuole resteranno chiuse per verifiche. A riportarlo è La Repubblica.

La scossa è stata avvertita in modo particolare nei Comuni di Montagano, Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido. Ma è stata sentita in tutta la regione e anche in Abruzzo, Campania, Puglia e Lazio.

Da alcuni giorni in Molise sono state avvertite dalla popolazione scosse di terremoto di lieve entità, ma ravvicinate. La più forte, di magnitudo 3.1, era stata registrata ieri (martedì) con epicentro a Sant’Elia a Pianisi (sempre in provincia di Campobasso).

Alcune persone, come raccontano i sindaci, sono scese in strada in preda al panico, e molti cittadini hanno passato la notte fuori casa, in macchina.

Terremoto Campobasso, l’elenco delle scuole chiuse

Di seguito l’elenco dei Comuni molisani in cui le scuole resteranno chiuse per garantire i necessari sopralluoghi come riportato da Fanpage.it:

Campobasso

Ripalimosani

Trivento

Pietracatella

Termoli

Torella del Sannio

Matrice

Bonefro

San Giuliano di Puglia

Casacalenda

Larino

Mirabello Sannitico

Oratino

Palata

Riccia

Gambatesa

Santa Croce di Magliano

Sant’Elia a Pianisi

Roccavivara

Scuole chiuse anche in alcuni comuni abruzzesi: i sindaci di Fresagrandinaria e di Villalfonsina, per precauzione, hanno disposto la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado nei rispettivi comuni per la giornata di oggi, mercoledì 29 marzo, come riporta ChietiToday.

Scuole chiuse a San Giuliano di Puglia

Come è visibile dalla lista gli istituti scolastici sono stati chiusi per precauzione anche nella cittadina di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, tristemente nota, purtroppo, per essere stata teatro di una tragedia collegata ad un altro terremoto.

Lì il 31 ottobre del 2002 una scossa di 6,0 gradi di magnitudo fece sprofondare la scuola elementare Jovine, con 27 bambini e una maestra, Carmela Ciniglio, che non riuscirono a fuggire e ne uscirono senza vita.