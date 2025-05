Screening per prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari: domanda all’INPS entro il 30 maggio

È in scadenza il 30 maggio, esattamente alle ore 12, il termine per presentare domanda con riferimento al bando di concorso INPS screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari 2024 per l’assegnazione di contributi a copertura totale o parziale dei costi di effettuazione presso strutture convenzionate o centri di propria fiducia, in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in servizio e in stato di inattività.

L’INPS mette infatti a disposizione degli iscritti alla Gestione Unitaria un servizio di screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce delle seguenti patologie e secondo i seguenti protocolli:

tumori della pelle (visita dermatologica, dermatoscopia);

(visita dermatologica, dermatoscopia); tumori dell’apparato genitale maschile (visita urologica, ecografica pelvica sovrapubica, PSA, PSA free);

(visita urologica, ecografica pelvica sovrapubica, PSA, PSA free); tumori dell’apparato genitale femminile (visita ginecologica, ecografica pelvica sovrapubica, Pap Test);

(visita ginecologica, ecografica pelvica sovrapubica, Pap Test); cardiovasculopatie.

Il contributo consiste in un voucher dotato di QR Code stampabile o scaricabile su dispositivi elettronici e spendibile presso qualsiasi struttura accreditata con l’INPS per l’esecuzione di uno degli screening gratuiti, il cui elenco viene pubblicato nella pagina dedicata al bando o, nel caso in cui non vi siano strutture convenzionate nel comune di residenza, presso un centro di propria fiducia non accreditato in grado di eseguire le prestazioni secondo i protocolli descritti nei relativi bandi.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: