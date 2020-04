Scrutini finali on line: in preparazione un decreto legge ad hoc

Nel caso in cui le lezioni non dovessero riprendere prima del 18 maggio (o per ragioni sanitarie non si possono svolgere esami in presenza), la valutazione degli alunni potrebbe essere effettuata anche con modalità online.

Lo prevede un decreto legge in fase di stesura: ne hanno dato appena notizia alcune agenzie di stampa riprese anche dallo “Speciale” in onda su La7.

Secondo le prime informazioni la norma riguarderebbe sia gli scrutini delle classi intermedie sia quelli delle classi conclusivi (III anno della secondaria di I grado e V anno della secondaria di II grado).