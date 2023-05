Scudetto Napoli: alunni si presentano a scuola tutti vestiti con la maglia azzurra della squadra per scattare la foto di classe

Continuano le manifestazioni di gioia e trepidazione dei piccoli studenti tifosi del Napoli Calcio in attesa della vittoria tanto agognata dello scudetto 2023 da parte della squadra dai colori azzurri. Stavolta ci troviamo all’ IC Savio – Alfieri di Secondigliano, quartiere nord di Napoli, come riporta Fanpage.it.

Una foto-ricordo speciale

Oggi, 4 maggio, in attesa della partita Udinese-Napoli, i ragazzi di una classe prima media della scuola si sono messi d’accordo e hanno deciso di presentarsi in aula indossando tutti la maglia azzurra della squadra in occasione dello scatto, previsto per oggi, della foto ricordo.

La loro è stata un’iniziativa del tutto spontanea che probabilmente verrà replicata, che non è dispiaciuta ai docenti e neppure alla dirigente scolastica, Marianna Guarino, che ha commentato: “È partito tutto dagli studenti. Stamattina era fissato l’appuntamento con il fotografo per scattare come ogni anno la foto ricordo di classe. Alcuni studenti, di propria iniziativa, sono venuti a scuola indossando le maglie azzurre per festeggiare lo scudetto del Napoli. È un evento molto sentito dai giovani, che la vivono con gioia con le loro famiglie. Stamattina è toccato ad una classe prima, si tratta di ragazze e ragazzi di circa 11 anni, ma l’iniziativa ha coinvolto spontaneamente anche gli studenti di altre classi, come le seconde. Si sono messi d’accordo tra loro per presentarsi nello stesso giorno con la maglietta del Napoli per la fotografia di gruppo”.

Didattica messa quasi da parte?

Probabilmente, in questi giorni, nelle scuole di Napoli e dintorni ci saranno festeggiamenti ad oltranza per la storica vittoria dello scudetto, tra folklore e goliardia: già qualche giorno fa, con una letterina scritta a mano, i piccoli alunni dell’Istituto comprensivo Sauro-Errico-Pascoli di Napoli hanno chiesto al preside di poter presentarsi in classe con i capelli tinti di azzurro in onore della squadra: “La classe IIAp chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo scudetto tanto atteso del Napoli. Inoltre la classe chiede l’uscita anticipata come regalo da parte vostra. Confidiamo nel vostro buon cuore. Grazie”, questo il contenuto del messaggio. Il dirigente scolastico, tifoso sfegatato, ha acconsentito dicendo di voler fare altrettanto.

Domenica ci siamo occupati anche di una docente e di un dirigente scolastico che hanno portato in gita delle classi ai murales di Maradona nel centro del capoluogo campano, nei Quartieri Spagnoli, dicendo di voler unire la didattica al folklore.