Scuola Digitale, consultazione per docenti e dirigenti scolastici per l’attualizzazione del Piano: scadenza 15 novembre

Il Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato l’intenzione di coinvolgere i diversi attori del sistema scolastico nell’attualizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), alla luce dei rapidi cambiamenti in atto e dell’evolversi delle tecnologie digitali.

“La scuola italiana – si legge nella nota 2028 del 27 ottobre 2022 – può contribuire a dare al nostro paese un ruolo dinamico e di spinta innovativa in un contesto internazionale sempre più competitivo. Per far questo non può disattendere la responsabilità di accompagnare ciascuno studente nell’acquisizione di competenze digitali per

esercitare con consapevolezza una piena cittadinanza, pronta a raccogliere le sfide del futuro. Ecco perché si vuole partire dal cuore pulsante del sistema scolastico, dirigenti e docenti in primis, per dare una nuova veste al PNSD e ridefinirne le azioni“.

Per attivare i processi di innovazione, in combinazione con le azioni del PNRR, è necessario mettere a sistema i progetti, le iniziative e le soluzioni sperimentate in tante classi. In tal modo, ogni singola esperienza potrà diventare una risorsa abilitante il cambiamento di ciascuna scuola, pur mantenendo salde le proprie caratteristiche identitarie.

Per questa ragione, il MI ha deciso di avviare una consultazione, che si sostanzia nella compilazione di un questionario da parte di docenti e dirigenti.

Sarà possibile partecipare alla consultazione rispondendo al questionario entro le 23.59 di martedì 15 novembre 2022. I link ai questionari sono stati inviati con apposita mail a tutte le istituzioni scolastiche.

