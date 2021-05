Scuola estate: contest sportivi tra le attività di luglio e agosto

Il Piano Scuola d’estate ha un tempistica ben precisa, con un cronoprogramma che distingue le attività per periodo e per grado di scuola. Tra le attività suggerite dal Ministero dell’Istruzione per il mese di luglio e agosto i contest sportivi.

Ricordiamo le tre fasi del Piano:

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (giugno 2021)

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità (luglio-agosto 2021)

III Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico (settembre 2021)

La fase II del piano, relativa al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità (luglio-agosto 2021), quali attività, nello specifico, dovrebbe prevedere? Lo chiarisce una Faq del Ministero dell’Istruzione.

La Faq del Mi

Quali tipologie di iniziative possono essere realizzate nella II fase (luglio-agosto 2021)?

Le iniziative della II Fase hanno l’obiettivo di consentire agli studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo recuperare le competenze relazionali, con particolare attenzione agli studenti in condizione di fragilità.

Esempi di iniziative realizzabili sono:

Attività ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività

Attività ludico-creative legate all’ambiente e alla sostenibilità

Attività sportive e motorie

Iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva

Iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali

In questa fase, le scuole potranno coinvolgere enti e organizzazioni del territorio ricorrendo ai Patti educativi di comunità (cfr. la specifica FAQ).

Per le attività motorie e sportive, potrebbero essere realizzati contest sportivi scolastici, con la collaborazione degli Organismi sportivi affiliati al Coni e al Cip, anche in prosecuzione di progetti già avviati

