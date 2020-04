Scuole chiuse, Azzolina ‘ufficializza’: “A casa fino al 13 aprile”

Le scuole fino al 13 aprile “saranno sicuramente chiuse”: a dirlo è la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, confermando quanto detto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa tenutasi al Senato.

La ministra invita, inoltre, il mondo della scuola a continuare a puntare sulla didattica a distanza. Azzolina ha invitato i dirigenti scolastici a non lasciarsi influenzare da quello che si sente e si legge in queste ore, anche sulle valutazioni degli alunni, “le notizie ufficiali arrivano dal Ministero. Alcune decisioni vanno prese in modo celere”.

Poi aggiunge, così come segnala l’Ansa: bisognerà “recuperare un po’ di tempo a scuola”, anche perché la didattica a distanza sta funzionando bene in alcune realtà meno in altre. Necessaria una normativa “che dia basi solide per concludere l’anno scolastico” e nei prossimi giorni si terranno una serie di tavoli tecnici perché il prossimo anno parta con regolarità.

