Scuole chiuse per il coronavirus oltre il 3 aprile, per il Consiglio superiore di sanità è possibile

Scuole chiuse per il coronavirus oltre il 3 aprile, per il Consiglio...

La scelta di tenere chiuse le scuole a marzo (in realtà si tratta di sospensione dell’attività didattica in classe con dirigenti scolastici e Ata, comunque, tenuti ad andare presso gli istituti scolastici) ha causato non poche polemiche, ma, secondo l’Istituto superiore di sanità, sta funzionando.

“Ha evitato assieme ad altre misure di rendere ancora più critica l’emergenza. Nei giorni immediatamente precedenti la scadenza del 3 aprile valuteremo la situazione. Siamo pronti a prorogare la sospensione didattica, se necessario”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, oncoematologo dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Il Consiglio Superiore di sanità è dello stesso avviso del governo, così come abbiamo già scritto nei giorni scorsi.

Locatelli, intervistato dal Corriere della Sera, sottolinea che anche gli altri paesi europei stiano seguendo le orme dell’Italia. “La linea di crescita dell’epidemia in Francia e Spagna ricalca quella italiana, purtroppo. Applicano le nostre stesse strategie e questo la dice lunga sulla correttezza delle nostre scelte. Non tutti hanno avuto tempestività e rigore nell’agire”.

E aggiunge: “I nostri pareri sono valutati giorno per giorno, guidati da un unico obiettivo. Ridurre l’impatto clinico-sanitario della pandemia. Se si fosse diffusa in modo più elevato dove la situazione è più difficile in termini di offerta di terapie intensive ai malati, non so come sarebbe finita”.

