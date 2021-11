Scuole Piemonte, incentivi per il primo ciclo per gite in montagna e attività sportive

Scuole Piemonte, incentivi per il primo ciclo per gite in montagna e...

Ammonta a 195.000 euro il contributo che la Regione Piemonte ha deciso di assegnare alle scuole statali del primo ciclo per l’organizzazione di gite in montagna e attività sportive all’aperto.

Come anticipato da un comunicato stampa regionale, saranno due le linee d’azione alle quali candidarsi:

una giornata dedicata agli sport di montagna integrazione delle attività sportive all’aperto, sia fuori dal contesto scolastico che nell’ambito delle palestre, dei cortili e dei giardini degli istituti.

Per ogni scuola sarà possibile potrà presentare un solo progetto per linea di intervento: chi sarà ammesso in graduatoria potrà ricevere un contributo di 1500 euro per lo sport di montagna e di 500 euro per le iniziative a carattere sportivo.

“In attesa del piano straordinario del Governo – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino – la Regione Piemonte vuole dare fin d’ora un segnale concreto, incentivando le scuole ad organizzare attività ludico/sportive al di fuori dalle classi, anche per recuperare la dimensione della socialità. Soprattutto tra i bambini più piccoli, l’attività motoria resta la Cenerentola, mentre al contrario va assolutamente potenziata mediante convenzioni con le società sportive, ma anche valorizzando la psicomotricità e il gioco collettivo come elementi fondamentali nella crescita dei bambini e dei ragazzi. Potremo così dare ai nostri bambini la possibilità di recuperare le mancate esperienze e il tempo trascorso tra Dad e lockdown anche attraverso lo sport durante la scuola”.