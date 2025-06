Selezione per 3 docenti/dirigenti scolastici da collocare fuori ruolo presso la Direzione generale per il personale scolastico, scadenza 21 giugno

Il Ministero ha indetto una procedura di selezione per n. 3 unità di personale docente e dirigente scolastico, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso gli uffici della Direzione generale per il personale scolastico, per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Aree di utilizzazione

Il personale individuato sarà utiizzato nelle seguenti aree:

supporto alla definizione degli indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

supporto alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

supporto in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo, per l’attuazione dell’autonomia nel territorio;

pianificazione, gestione e organizzazione, ivi compreso il supporto al Direttore generale DGPER nel coordinamento con gli uffici sulle tematiche di competenza.

Presentazione dell’istanza

Possono partecipare alla selezione i dirigenti scolastici e/o i docenti a tempo indeterminato della scuola statale che abbiano superato il periodo di prova, in servizio in uno degli ordini e gradi di istruzione scolastica.

Le domande del personale interessato devono essere inviate, entro le ore 23.59 del 21 giugno 2025, unicamente all’indirizzo di posta certificata [email protected], avendo cura di indicare come oggetto della comunicazione “Selezione art. 26, legge 23 dicembre 1998 n. 448”.

La domanda dovrà essere compilata su modello allegato all’avviso del MIM.