Serata di beneficenza presentata al De Felice Giuffrida di Catania

L’istituto De Felice Giuffrida-Olivetti di Catania è stato il mallevadore, grazie alla buona intenzione della Dirigente scolastico, prof.ssa Anna De Francesco, di una conferenza stampa, nel corso della quale è stato presentato lo spettacolo “Siciliani in festa” 2023 a cui è stato abbinato il premio per il miglior artista emergente intitolato ad “Annamaria Siena”.

Lo spettacolo andrà in scena l’8 ottobre 2023 alle ore 20.00 a Palazzo Platamone, in Viale Vittorio Emanuele II a Catania, col nobile intento, promosso dalla dott. Roberta Brullo, Presidente dell’Associazione “Un battito ed un respiro”, di sensibilizzare la gente alla ipertensione polmonare, una patologia poco conosciuta e che Brullo cerca di fare conoscere, occupandosi pure di dare supporto ai malati di ipertensione polmonare.

L’intero ricavato della vendita dei biglietti della serata dell’8 sarà devoluto in beneficienza, per il sostegno alla ricerca contro la lotta ai tumori e contro le malattie legate alla ipertensione polmonare. In modo particolare all’Associazione “Un battito ed un respiro” e all’Associazione “Il filo della vita”.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 339 3081680 oppure 340 93766661.