Settimana europea delle competenze 2023: eventi in Europa e in Italia

Si tiene dal 23 al 27 ottobre 2023 la “European Vocational Skills Week (EVSW)“, l’iniziativa per la presentazione e condivisione di buone pratiche nell’educazione e formazione professionale (VET) organizzata dalla Commissione europea a partire dal 2016.

Nel corso della settimana del 23 ottobre verranno organizzati eventi a livello europeo, in concomitanza con la Presidenza spagnola del Consiglio dell’UE.

L’edizione 2023 si inserisce nell’Anno europeo delle competenze (EYS) e sarà focalizzata su come la VET sia la chiave per le attività di riqualificazione e miglioramento delle competenze per persone di tutte le età e carriere, nonché come essa permetta la risposta alle sfide economiche, sociali e climatiche UE. La Settimana europea delle competenze professionali 2023 sarà inserita nell’Anno europeo delle competenze (EYS), in corso dal 9 maggio 2023 fino all’8 maggio 2024.

Durante la settimana del 23 ottobre 2023 si svolgeranno eventi chiave a livello europeo, tra cui:

– 23-24 ottobre: Conferenza della Presidenza spagnola sul riconoscimento delle qualifiche IFP a Siviglia, Spagna;

– 24 ottobre: Credenziali digitali europee per l’apprendimento (EDC), webinar alle 14 CET (evento solo online – per registrarsi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDCforVETwebinar )

– 25-26 ottobre: Riunione dei direttori generali dell’istruzione e della formazione professionale in Spagna, a cui parteciperanno i rappresentanti dei ministeri responsabili dell’istruzione e della formazione professionale di 35 paesi;

– 26 ottobre: webinar, Creare una cultura della qualità nell’IFP – Tendenze e sviluppi nell’assicurazione della qualità per gli erogatori di IFP.

Eventi in Italia

L’Agenzia Erasmus+ INAPP in occasione della Settimana europea delle competenze, organizza in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una Conferenza nel quadro dell’Anno europeo delle competenze, che si svolgerà il 24 ottobre a Roma, dalle 9,30 alle 15,30. Si tratta di un momento di confronto tra il livello politico e quello tecnico sui risultati conseguiti dal Programma Erasmus+ quasi a metà della fase di programmazione 2021-2027.

È prevista la partecipazione della Commissione Europea, delle Autorità Nazionali di coordinamento del Programma e delle altre due Agenzie Nazionali Erasmus+ italiane, INDIRE e Agenzia Italiana per la Gioventù. Verranno inoltre presentate testimonianze e performance di Ambasciatori Erasmus e ragazzi che racconteranno esperienze significative di mobilità all’estero grazie al supporto del Programma Erasmus+. Nel pomeriggio verranno conferiti, da parte delle Agenzie Nazionali Erasmus+ INAPP e INDIRE, i premi Label Europeo delle Lingue ed EITA (European Innovative Teaching Award) agli organismi titolari di progetti Erasmus+ selezionati.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione al link https://www.eventi-inapp.it/evento-24-ottobre-2023/.

Per qualsiasi informazione di carattere organizzativo e tecnico, è possibile contattare la segreteria organizzativa al seguente indirizzo mail: [email protected] e consultare il Programma.