Settimana Nazionale della Dislessia 2023, al via l’ottava edizione: tutti gli eventi in presenza e online

L’Associazione Italiana Dislessia – AID organizza la Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). L’iniziativa, alla sua ottava edizione, terminerà il prossimo 8 ottobre e si svolge in modalità mista, sia in presenza che online.

“Leggere libera tutti: diritti verso l’apprendimento” è il titolo dell’edizione 2023, il cui focus è la la legge 170/2010 e la necessità di garantire a tutti cultura e conoscenza, rendendole accessibili.

La settimana, che come ogni anno è organizzata da AID, punta a coinvolgere enti pubblici, scuole, il terzo settore, per diffondere i valori dell’inclusione e mettere in luce la valorizzazione delle persone con DSA, verso un orizzonte di diritti nel quale ciascuno sia libero di apprendere e lavorare secondo le proprie caratteristiche. Non va dimenticato in tal senso l’impegno dell’associazione per raggiungere le due tappe fondamentali del percorso di garanzia dei diritti, ovvero la legge 170 del 2010, che ha riconosciuto i diritti degli studenti e delle studentesse con DSA e la legge 25 del 2022, con la quale gli stessi diritti sono stati estesi anche al mondo del lavoro. Gli organizzatori tengono a sottolineare che vi sono ancora ambiti dove i diritti delle persone con DSA non sono ancora pienamente e ovunque riconosciuti, come per esempio le università e i concorsi regionali.

La mappa e il calendario degli eventi

Il calendario degli eventi è assai ricco su tutto il territorio nazionale, dove sono all’opera centinaia di volontari di oltre 70 sezioni provinciali AID, in collaborazione con il territorio, in particolare le scuole. Ci sono convegni e seminari, eventi formativi per docenti di ogni ordine di scuola, per persone di ogni età con DSA; si parlerà di PdP e di metodi di studio, del ruolo dei genitori e delle difficoltà del nucleo familiare, da Palermo ad Asti, da Forlì a Bologna, a Roma. Numerosi saranno gli sportelli informativi messi in atto, tra questi quelli per fornire risorse utili per l’ingresso nel mondo del lavoro e come redigere un CV, a Treviso; a Brindisi si parlerà anche di Artificial intelligence e a Firenze di Mindfulness, di arte e dislessia a Rovigo, nuove frontiere per i DSA con le tecnologie a Viterbo e DSA in prospettiva europea in Spagna, Norvegia, Grecia e Italia ad Arezzo.

Per saperne di più, dare supporto organizzativo come volontari o aiutare l’associazione ad individuare sponsor delle iniziative sul territorio, è possibile mettersi in contatto con la sezione AID più vicina, individuabile a questo link.