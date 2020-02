Sicurezza nelle scuole, come preparare gli studenti in caso di terremoto?

In Italia 24.000 scuole sono in aree a rischio sismico per tale motivo l’educazione al rischio sismico dovrebbe essere una priorità per la sicurezza nelle scuole. Conoscere le procedure per essere pronti a reagire e a rendersi conto delle eventuali criticità risulta essere di fondamentale importanza

Ma quante scuole nei territori ritenuti a rischio sismico sono davvero preparate all’emergenza terremoto? Una domanda che ancora oggi dopo anni di discussioni sulle leggi relative alla sicurezza nelle scuole desta delle perplessità.

Come preparare gli studenti all’emergenza terremoto?

Progetto “Vulcani e Terremoti”

Il Museo dell’Etna a Viagrande (CT) è una struttura che da anni aiuta le scuole nelle attività di prevenzione al rischio sismico. In sintonia con il progetto Edurisk della Protezione Civile e Ingv, teso all’educazione al rischio vulcanico e sismico, il Museo del’Etna propone alle scuole di ogni ordine e grado la visita guidata al Museo e il workshop “VULCANI E TERREMOTI” per far capire agli studenti come e perché avvengono i terremoti e invitare a comportamenti corretti in caso di sisma.

Visita guidata

Un percorso guidato alla scoperta della genealogia dei vulcani, grazie a modellini sperimentali e interattivi, gli studenti potranno comprendere tutte le fasi che portano alla generazione di un terremoto e scoprire come e perchè esistono i vulcani, come funzionano e quali pericoli presentano per le popolazioni.

Workshop Vulcani e terremoti

Grazie al nuovissimo simulatore di terremoti dotato di piattaforma dinamica computerizzata di oltre 4 mq, gli studenti potranno sperimentare divertendosi ed in completa sicurezza le sensazioni di veri eventi sismici in sincronia con un video della Protezione Civile Nazionale.

Un’opportunità di crescita culturale ed esperienziale per tutti gli studenti di ogni ordine e grado.

