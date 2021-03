Sicurezza, torna il Premio Vito Scafidi: scadenza 16 aprile 2021

Anche quest’anno, Cittadinanzattiva propone il Premio Buone Pratiche Sicurezza e Salute a scuola “Vito Scafidi”, giunsto alla sua XV edizione.

Il concorso si rivolge a tutte le scuole di ogni ordine e grado che abbiano realizzato progetti dedicati all’emergenza sanitaria in cui si trova il nostro Paese e declinati in 3 grandi ambiti tematici:

sicurezza a scuola e sul territorio;

educazione al benessere;

educazione alla cittadinanza attiva.

Le scuole potranno inviare i progetti entro e non oltre il 16 aprile.

Un’apposita giuria, composta da esperti, esaminerà e valuterà i progetti pervenuti in base ad una serie di parametri.

Per ogni area tematica verrà scelto un progetto vincitore ed altri riceveranno una menzione speciale.

Le scuole vincitrici e menzionate riceveranno un premio in denaro o in servizi/beni materiali da utilizzare per la scuola ed un attestato di riconoscimento. Le scuole vincitrici e menzionate dovranno presenziare all’evento di premiazione che si svolgerà in modalità on line alla fine del mese di maggio.