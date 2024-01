Simulazione prove Invalsi matematica, a cosa può servire proporre esempi di quesiti?

Simulazione delle prove Invalsi di matematica per allenare gli studenti anche a posteriori? Potrebbe essere un’idea utile per i docenti che vogliono affinare il proprio modo di impartire l’insegnamento della matematica. Ecco cosa c’è da sapere.

Cosa è la “valutazione di sistema”? Quando e come sono nate le prove oggettive esterne e in particolare come sono nate le prove Invalsi?

Quali sono esempi di quesiti e quale il loro possibile utilizzo nella didattica in classe non in ottica sommativa ma piuttosto in ottica formativa, all’interno di attività di problem solving? Come i quesiti rivelano le frequenti misconcezioni degli allievi e possono essere utili nella programmazione didattica?

Prove Invalsi, risultati 2023

Divari territoriali troppo ampi, esiti in peggioramento rispetto al periodo pre-Covid, risultati soddisfacenti in inglese alle medie e preoccupanti in matematica alla primaria, meno dispersione scolastica implicita e qualche dato in controtendenza che fa ben sperare: questa la fotografia della scuola italiana è emersa lo scorso 12 luglio, giorno in cui è stato presentato il Rapporto Invalsi 2023 relativo alle prove impartite quest’anno (2,6 milioni cartacee e 5,2 milioni computerizzate) agli studenti della scuola primaria, della secondaria di primo grado e di secondo grado.

Secondo i dati forniti da Invalsi, si nota quanto il 2019, l’anno precedente allo scoppio della pandemia, si possa considerare come un anno spartiacque: in pochissimi casi i risultati delle prove raggiungono i livelli del 2019. Da ciò si può dedurre che il Covid, la Dad, e l’isolamento abbiano avuto conseguenze importanti nei livelli di apprendimento degli studenti italiani.

I divari territoriali permangono in quasi tutti i casi, con differenze davvero notevoli tra Sud e Nord, anche se con qualche eccezione: alle medie, ad esempio, le zone del Mezzogiorno sono in controtendenza, con risultati in miglioramento in italiano e matematica.

Preoccupa proprio l’apprendimento della matematica, con risultati in netto peggioramento già alla scuola primaria; diversa la situazione dell’inglese, i cui risultati, come ha detto il presidente Invalsi Roberto Ricci, sono soddisfacenti soprattutto alle medie e al quinto superiore.

I corsi

Su questi argomenti il corso Utilizzare le prove Invalsi di matematica per una didattica più efficace (Scuola secondaria), a cura di Fabio Brunelli, in programma dal 19 gennaio e Utilizzare le prove Invalsi di matematica per una didattica più efficace (Scuola primaria), sempre a cura di Fabio Brunelli, in programma dall’8 febbraio.

