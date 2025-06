Simulazioni Matematica Maturità: come prepararsi al meglio alla seconda prova

Con l’avvicinarsi della Maturità 2025, gli studenti del liceo scientifico si trovano alle prese con uno degli scogli più temuti: la prova di matematica.

Per affrontarla con sicurezza, le scuole propongono spesso le simulazioni di seconda prova, utili strumenti per abituarsi al formato d’esame e per verificare il livello di preparazione.

Le simulazioni sono delle prove, molto simili a quelle che gli studenti affronteranno il giorno dell’esame di Stato.

Le simulazioni riproducono la struttura della prova finale:

Due problemi tra cui scegliere uno (di solito con geometria analitica, funzioni, probabilità, analisi o applicazioni concrete della matematica);

tra cui scegliere uno (di solito con geometria analitica, funzioni, probabilità, analisi o applicazioni concrete della matematica); 8 quesiti di cui lo studente deve risolverne almeno 4 (su vari argomenti come limiti, derivate, integrali, probabilità, goniometria, algebra lineare).

Lo scopo principale di queste prove è far esercitare lo studente nella gestione del tempo, nella comprensione dei quesiti e nell’elaborazione dei ragionamenti richiesti all’esame vero e proprio.

Perché sono importanti le simulazioni?

Le simulazioni sono fondamentali per diversi motivi:

Allenamento pratico: leggere e risolvere tracce simili a quelle d’esame aiuta a prendere confidenza con la tipologia dei problemi. Gestione del tempo: spesso gli studenti sottovalutano quanto tempo richieda scrivere una soluzione completa e rigorosa. Le simulazioni aiutano a calibrare i tempi. Autovalutazione reale: simulando la prova si possono individuare lacune specifiche (ad esempio nell’uso di teoremi, tecniche di integrazione o ragionamento logico). Riduzione dell’ansia: sapere cosa aspettarsi diminuisce lo stress del giorno dell’esame.

Esempi di tracce recenti

Anche per l’a.s. 2024/2025 il Ministero ha predisposto un’apposita pagina in cui sono raccolte tutte le info riguardanti la Maturità. La pagina è raggiungibile a questo link.

Tra le informazioni disponibili, ci sono le tracce degli anni precedenti, comprese quelle della Maturità 2024.

È possibile accedere alle tracce delle prove scritte presenti in archivio selezionando una delle opzioni presenti nelle liste “Prima prova”, “Seconda prova” e “Terza Prova”.

Come prepararsi alla prova di Matematica

Ecco alcuni consigli pratici per i maturandi: