Sindrome di Down: una guida pratica ed esaustiva per i docenti della Primaria

Sindrome di Down: una guida pratica ed esaustiva per i docenti della...

La Casa editrice Erickson da tempo sta proponendo delle “Guide” specializzate ad uso dei docenti, che hanno come caratteristica la facilità e la semplicità di consultazione, e che sono pure contrassegnate da una singolare dicitura: Cosa fare, Cosa NON fare, difronte a determinate condizioni di alunni con bisogni speciali; suggerimenti supportati da approfondimenti sul tema, con conseguenti spiegazioni di strumenti e strategie su come intervenire.

All’interno di queste “Guide rapide per insegnanti”, che complessivamente dovrebbero essere 10, ci viene segnalata, sempre dalla Erickson, “Sindrome di Down – Cosa fare (e non) – Scuola primaria”, di Monica Induni Pianezzi, Angelica Jaeggli, 16,50 €. Una guida pronta all’uso per insegnanti della scuola primaria che hanno alunni e alunne con Sindrome di Down, per aiutarli a conoscere meglio la sindrome e gestirla nel miglior modo possibile.

Ottima la veste tipografica che richiama appunto il diario che però, dopo un’introduzione teorica sulla Sindrome di Down, presenta i 12 comportamenti-problema che gli insegnanti della scuola primaria possono trovarsi a dover affrontare nelle loro classi.

12 capitoli raggruppati in tre macrosezioni: competenze adattive e sociali; comunicazione; apprendimento. Queste sezioni racchiudono i comportamenti problema tipici di bambini e bambine con Sindrome di Down nella fascia 6-10 anni.

Importanti le illustrazioni che in qualche modo rendono più chiara l’idea di ciò che viene proposto ai docenti insieme ai suggerimenti da tenere e quali no.

Ogni capitolo si conclude con un approfondimento e fornisce strumenti e strategie su come intervenire per quanto riguarda alcuni aspetti cruciali.

Infatti, viene spiegato, la Sindrome di Down può portare a diversi comportamenti problematici e non tutti uguali tra di loro. Da qui l’importanza di questa guida per gli insegnanti della scuola primaria, con suggerimenti e indicazioni per affrontare con successo comportamenti problema tipici di questa Sindrome.