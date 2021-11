SONDAGGIO – Docenti vincolati, qual è la situazione in Italia? Segnala il tuo caso

Il nuovo sondaggio della Tecnica della Scuola monitora la situazione dei docenti neo immessi in ruolo nel 2020 e nel 2021 e subito sottoposti a un vincolo che li costringe per tre anni nello stesso luogo di assegnazione della prima cattedra di ruolo. Quanto sono lontani da casa questi insegnanti? Quanti chilometri devono percorrere ogni giorno per tornare dalla propria famiglia? Si tratta prevalentemente di spostamenti entro la propria regione o anche al di fuori di essa?

Cos’è il vincolo triennale?

Un legaccio voluto dalla legge 159/2019 (che istituisce il vincolo quinquennale) e poi ribadito dal Dl Sostegni bis che riduce il blocco della mobilità a tre anni.

In altre parole i docenti immessi in ruolo, sia dalle graduatorie concorsuali regionali sia dalle GAE provinciali e quindi, per il solo 21/22, anche da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi, non possono richiedere il trasferimento, superato l’anno di formazione e prova, né il passaggio di ruolo e/o di cattedra o l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria, né possono trasformare il loro contratto da tempo indeterminato in contratto a tempo determinato, accettando una supplenza di durata annuale per altro ruolo o classe di concorso.

I sindacati Flc CGIL, Cisl Scuola, Uil Rua e Snals, insieme al Comitato Nazionale Docenti Vincolati (CNDV) e ad altri gruppi di opinione (tra cui Scuola Bene Comune) non intendono mediare verso una ulteriore riduzione del vincolo e ne chiedono l’annullamento tout court.

Cosa troverai nel sondaggio

Sei docente immesso in ruolo

2020/21

2021/22

Altro

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola dell’Infanzia

Scuola I Ciclo (Primaria e Medie)

Scuola Secondaria Superiore

Nessuno dei precedenti

In quale area d’Italia sei vincolato?

Indica la regione

In quale area d’Italia ti vorresti spostare?

Indica la regione

Che tipo di trasferimento richiederesti?