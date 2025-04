Sostegno Indire, tutto pronto per l’avvio dei corsi di specializzazione: in via di pubblicazione le norme attuative

Sostegno Indire, tutto pronto per l’avvio dei corsi di specializzazione: in via...

Sarebbe imminente la pubblicazione delle modalità di iscrizione e di svolgimento dei corsi di sostegno Indire da svolgere prevalentemente in modalità a distanza, come previsto dai decreti ministeriali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legge 71 del 2024: si tratta, ricordiamo, di corsi rivolti esclusivamente ai docenti che hanno svolto tre annualità di didattica speciale oppure hanno completato un corso specializzante all’estero.

Conferme in questa direzione arrivano anche da Mario Pittoni, responsabile dipartimento Istruzione della Lega: “Il ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto col ministero dell’Università e della Ricerca – dice l’esponente del partito del Carroccio con una nota sui Social media – si appresta a varare le norme attuative dei corsi Indire di specializzazione sul sostegno, rivolti a chi vanta almeno tre annualità di esperienza specifica o ha completato un percorso di specializzazione sul sostegno all’estero”.

Nelle passate settimane i corsi di sostegno organizzati dall’Indire sono stati oggetto di non poche polemiche per via della loro impostazione sulla base di corsi da svolgere prevalentemente on line: a protestare, in particolare, sono stati i docenti già specializzati attraverso i corsi Tfa svolti invece prevalentemente in presenza.

Tuttavia, un paio di settimane su corsi di sostegno Indire è arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, insediato solo pochi giorni prima e costituito da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da esponenti del mondo delle associazioni delle persone con disabilità, oltre che da componenti di altre amministrazioni.

Va ricordato che i corsisti avranno tempo fino al 31 dicembre prossimo per conseguire la specializzazione per il sostegno attraverso percorsi formativi organizzati dall’Indire, percorsi che prevedono il conseguimento di almeno 30 crediti formativi. Va anche ribadito che anche le Università autorizzate potranno attivare la formazione specializzante su sostegno, sempre in collaborazione con l’Indire.