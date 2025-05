Specializzazione su sostegno, docenti con almeno tre anni di insegnamento su sostegno negli ultimi cinque anni sullo stesso grado: le faq del Ministero

Con Avviso pubblico 20365 del 22 maggio 2025 il MIM dà il via all’attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75, attuativo dell’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, prevede che l’INDIRE e le Università, singolarmente o in convenzione con l’INDIRE, possano organizzare percorsi di specializzazione di 40 Crediti formativi, per docenti che hanno effettuato almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno negli ultimi cinque anni sul medesimo grado.

Con l’Avviso il MIM vuole acquisire la manifestazione di interesse delle Università all’attivazione dei citati percorsi e, a tal fine, si rende noto che i posti complessivamente attivabili sono pari a 20.700, così ripartiti:

n. 3.000 posti per la scuola dell’infanzia;

n. 12.300 posti per la scuola primaria;

n. 3.600 posti per la scuola secondaria di primo grado;

n. 1.800 posti per la scuola secondaria di secondo grado.

Il Ministero ha in proposito pubblicato una PAGINA, in cui sono raccolte la normativa di riferimento e sono pubblicate le seguenti faq.

Faq del Ministero

Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?

L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento

prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?

Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.

Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.

L’AVVISO