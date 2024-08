Spezzoni Gps, va necessariamente indicato il numero minimo e massimo di ore?

Dal 26 luglio 2024, e fino alle ore 14 del 7 agosto 2024 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 17) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze, che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.

Lo ha comunicato il MIM con avviso del 25 luglio. Lo stesso Ministero ha predisposto anche un’apposita pagina con indicazioni utili, compresa una guida rapida alla presentazione dell’istanza.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle 150 preferenze e della compilazione della domanda ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 1 agosto con Manuela Pascarella del centro nazionale Flc Cgil.

Un’ascoltatrice ha posto la seguente domanda:

“In merito agli spezzoni: cosa comporta non indicare il minimo/massimo di ore? È preferibile indicare un min e un max per evitare di risultare rinunciatari?“

Ecco la risposta di Manuela Pascarella:

“No assolutamente, il numero di ore non è obbligatorio e questo significa che sei disponibile ad accettare l’intero range di ore che fosse disponibile, dalle 7 alle 17 per esempio nella secondaria oppure dalle 7 alle 23 nella primaria e così via.

Ovviamente indicando la propria disponibilità ad accettare anche gli spezzoni le chance di ottenere un contratto aumentano quindi è sicuramente una scelta positiva che aiuta l’aspirante supplente a poter avere un contratto quindi non è un obbligo indicare minimo e massimo”.