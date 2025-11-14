Sport e Salute, bando tutor per Scuola Attiva Infanzia: opportunità per laureati in Scienze Motorie e della Formazione Primaria. Domande entro il 3 dicembre 2025

Per l’anno scolastico 2025/2026, Sport e Salute S.p.A. e il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, promuovono un progetto a livello nazionale dal titolo “Scuola Attiva Infanzia”.

Il Progetto integra il progetto nazionale “Scuola Attiva kids”, nella fascia di età riferita alla scuola dell’infanzia, ed è destinato agli alunni delle sezioni terze (5 anni) delle scuole statali e paritarie dell’infanzia e alle “sezioni eterogenee per età” che includano le terze (3-5 anni).

Prevede un percorso, che mira a favorire lo sviluppo di abilità motorie fondamentali.

Il programma Scuola Attiva

Il programma “Scuola Attiva” si articola in tre livelli:

Scuola Attiva infanzia: rivolto alle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di promuovere l’attività ludico-motoria e contribuire allo sviluppo motorio, cognitivo e relazionale dei bambini (4-5 anni). Scuola Attiva kids: rivolto a tutte le classi delle scuole primarie, per promuovere l’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base, il gioco-sport e la cultura del benessere. Scuola Attiva junior: rivolto alle scuole secondarie di primo grado, per realizzare percorsi di orientamento sportivo basati su due discipline, contribuendo all’avviamento alla pratica sportiva.

Il Periodo di attività per tutti i progetti è previsto da gennaio a giugno 2026.

Scadenze per l’adesione delle scuole

La scadenza per l’adesione delle scuole a Scuola Attiva Infanzia è fissata alle ore 12.00 del 25 novembre,

Scadenza per il bando tutor formatore

Le domande devono essere inoltrate entro le ore 12 del 3 dicembre 2025.

Requisiti minimi

Possono presentare la domanda di partecipazione in qualità di tutor formatori i candidati che siano in possesso, alla data di presentazione delle domande di partecipazione, dei seguenti requisiti:

1)Un titolo di studio tra quelli di seguito indicati:

1. laurea magistrale in Scienze Motorie (LM 67; LM 68; LM 47);

2. laurea Quadriennale in Scienze Motorie (vecchio ordinamento) D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 D.M. 15 gennaio 1999 (GU n.18 del 23.1.1999);

3. laurea triennale in Scienze Motorie (L-22) con corso di perfezionamento universitario o Master universitario di 1° livello per l’insegnamento dell’educazione motoria/fisica nell’età evolutiva curricolare nella scuola dell’infanzia o specializzazione universitaria legata all’educazione motoria;

4. diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF con corso di perfezionamento universitario o Master universitario di 1° livello per l’insegnamento dell’educazione motoria/fisica nell’età evolutiva curricolare nella scuola dell’infanzia o specializzazione universitaria legata all’educazione motoria;

5. laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico (LM 85bis) con corso di perfezionamento universitario o Master universitario di 1°o 2° livello per l’insegnamento dell’educazione motoria/fisica nell’età evolutiva curricolare nella scuola dell’infanzia o specializzazione universitaria legata all’educazione motoria;

6. titoli di accesso all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria prima dell’anno 2000 con corso di perfezionamento universitario o Master universitario di 1° livello per l’insegnamento dell’educazione motoria/fisica nell’età evolutiva curricolare nella scuola dell’infanzia o specializzazione universitaria legata all’educazione motoria.

2) Comprovata esperienza (descritta nel modulo di adesione on line) nell’ambito dell’educazione motoria di base e non specialistica per le scuole dell’infanzia, con particolare riferimento alla fascia di età 3 – 6 anni;

3) tesseramento, avente validità alla data di invio della candidatura e per tutto il periodo di durata del contratto di lavoro sportivo, di cui agli articoli 15, 17, 18, 25 e 28 del D.lgs. n. 36 /2021 e ss.mm.ii.

Opportunità anche per gli studenti ancora non laureati

Possono presentare la propria candidatura anche gli studenti dei corsi di laurea Magistrale in Scienze Motorie che discuteranno la tesi di laurea entro il 31 marzo 2026. Per laurea in Scienze Motorie si intende il requisito minimo di accesso alla candidatura, quindi Laurea Magistrale in scienze motorie. Ai suddetti candidati, che dovranno comunque essere dotati di specifica esperienza pregressa nella scuola dell’infanzia, non verrà riconosciuto alcun punteggio ai fini della valutazione del titolo di studio. Per tali candidati la contrattualizzazione e quindi l’inizio dell’attività nelle scuole è subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di laurea.