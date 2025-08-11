Stipendi dirigenti scolastici italiani tra i più alti in Europa, ma fanalino di coda per i docenti

Nel quadro retributivo europeo, oggi analizziamo ancora una volta il curioso caso dei dirigenti scolastici italiani che godono di stipendi lordi effettivamente fra i più alti in Europa, mentre i docenti si trovano tra i meno pagati. È questo il dato del rapporto Eurydice Teacher and School Head Salaries: 2022‑2023, che valuta i salari lordi annui in Parità di Potere d’Acquisto (PPA).

Secondo il report, in Italia i dirigenti scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado percepiscono mediamente 82.272 euro (lordi), valore superiore a quello registrato in gran parte degli altri Paesi europei. Al contrario, i docenti percepiscono una media di soli 32.306 euro (lordi), tra le retribuzioni più basse nel confronto continentale.

L’Italia si posiziona quindi con un totale di 114.578 euro (lordi), distanziata da nazioni come Paesi Bassi (134. 000 euro), Austria (128.589 euro), o Irlanda (126 .869 euro). Tuttavia, ciò che emerge con maggiore evidenza è il mismatch interno tra dirigenti e docenti.

Secondo lo studio Indire/Eurydice, in Italia lo stipendio minimo di un dirigente è più che doppio rispetto a quello di un docente con 15 anni di anzianità. In termini relativi, gli stipendi dei capi d’istituto italiani risultano tra i più alti in Europa, mentre quelli dei docenti restano ai livelli più bassi.

L’OCSE conferma questa disparità, sottolineando che in Italia la “premium” stipendiale dei dirigenti è superiore al 100% rispetto ai docenti: un divario che risulta tra i più marcati tra i Paesi analizzati.

Ma cosa si nasconde dietro queste cifre

Tassazione più alta per i dirigenti

I dirigenti scolastici italiani, pur partendo da un lordo elevato, subiscono una pressione fiscale decisamente superiore rispetto ai docenti, con impatti significativi sui netti percepiti.

Indennità e benefit diversificati

Ai dirigenti si attribuiscono indennità rilevanti — per funzione, risultato, complessità — mentre i docenti vedono retribuzioni più stabili, integrate occasionalmente da assegni familiari e compensi per ore aggiuntive.

Progressione lenta per gli insegnanti

In Italia, un docente con 35 anni di anzianità arriva ad aumenti retributivi di appena il 49% rispetto ai colleghi di inizio carriera — un incremento contenuto rispetto ad altri Paesi, che procedono più celermente.

Inoltre, è da sottolineare che il dirigente scolastico italiano ha un profilo professionale diverso rispetto a quello degli altri paesi europei. Ad esempio, in Spagna, il dirigente scolastico è una figura elettiva e non ha le stesse responsabilità civili e penali di quello italiano. E questo vale anche per altri paesi europei. La stessa Anp, infatti, evidenzia che il raffronto andrebbe fatto non tra lo stipendio dei dirigenti scolastici italiani e quelli europei, ma tra quelli italiani e i dirigenti pubblici.

La classifica

Ecco la classifica combinata degli stipendi annuali lordi effettivi medi, espressi in Parità di Potere d’Acquisto (PPA), per docenti e dirigenti scolastici per l’istruzione secondaria (livello ISCED 2-4, fascia d’età 25-64 anni, anno scolastico 2022/2023).

Le PPA (Parità di Potere d’Acquisto) sono unità monetarie artificiali che permettono di confrontare il potere d’acquisto dei salari tra i paesi, eliminando le differenze nei livelli dei prezzi. Un’unità di PPA ha lo stesso potere d’acquisto di 1 Euro nell’area media dell’UE27 nell’anno 2020.