Stipendi docenti italiani: salari piatti e lontani dagli standard OCSE – I DATI 2025

Puntuali come ogni anno, sono stati pubblicati, nel rapporto Education at a Glance 2025, OECD Indicators, i dati OCSE 2025. E, ovviamente, torna al centro dell’attenzione la differenza tra gli stipendi dei docenti italiani e quelli europei, soprattutto alla luce dei dati internazionali che fotografano una situazione complessa per l’Italia. A differenza di quanto avviene nella maggior parte dei Paesi OCSE, nel nostro Paese la progressione retributiva è più modesta rispetto a quella che avviene negli altri Paesi. Dopo 15 anni di esperienza, i docenti di altri Paesi hanno stipendi percentualmente più alti. In Italia, invece, l’aumento percentuale è più ridotto.

I dati nel dettaglio

Gli stipendi effettivi, che tengono conto anche di bonus e indennità, si fermano in media a 42.081 euro (conversione da USD a EUR, tasso 1 USD = 0,85 EUR) per infanzia e primaria, 44.746 per la secondaria inferiore e 47.618 per la secondaria superiore: valori che restano sotto la media OCSE e UE25 in tutti i casi. Non solo: negli ultimi dieci anni il suo stipendio effettivo è diminuito del 4,4%, mentre negli altri Paesi è aumentato mediamente del 14,6%.

Il confronto con altri lavoratori laureati evidenzia un ulteriore squilibrio: un insegnante italiano con 15 anni di esperienza guadagna appena l’85% rispetto a un coetaneo con titolo terziario impiegato in altri settori, contro il 90-93% della media OCSE.

Sul piano del costo salariale per studente, l’Italia mostra valori alti nonostante stipendi relativamente bassi. Questo paradosso dipende dalle classi mediamente più piccole, che innalzano il costo medio per allievo. Nella primaria il costo è di 3.138 euro (vicino alla media OCSE), mentre nella secondaria inferiore raggiunge i 3.777 euro, in linea con gli altri Paesi.

Classifica europea stipendi docenti – Primaria

Classifica europea stipendi docenti – Secondaria inferiore

Castellana (Gilda): “In Italia gli stipendi degli insegnanti sono diminuiti”

“Quanto emerso dalla presentazione del Rapporto OCSE ‘Education at a Glance 2025’ è la conferma di quello che la Gilda denuncia da tempo”. È il commento del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

I dati presentati, nello specifico, mostrano come in Italia gli stipendi degli insegnanti sono diminuiti, in dieci anni, del 4.4% e sono inferiori del 33% rispetto a quelli dei lavoratori a tempo pieno con una laurea.

“Il rapporto OCSE – afferma Castellana – dimostra quanto l’Italia, rispetto ad un confronto internazionale, sia il Paese che investe meno per la Scuola e l’Istruzione – spendendo circa il 4 percento del suo prodotto interno lordo, contro una media OCSE del 4.9%”.

Un quadro che delinea quanto siano sempre più scarse le risorse previste per le infrastrutture, la formazione ma soprattutto gli stipendi.

“I nostri miseri stipendi – conclude il coordinatore nazionale – indeboliscono la categoria e sgretolano la fiducia dei giovani nell’istituzione Scuola. Urge far recuperare potere d’acquisto e autorevolezza agli insegnanti, a partire proprio da retribuzioni adeguate”.