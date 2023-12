Stipendi scuola, nel cedolino di dicembre anche la tredicesima e l’indennità di vacanza contrattuale

È consultabile, nell’area riservata di NoiPA, il cedolino stipendiale relativo al mese di dicembre dei lavoratori della scuola. Nel cedolino non c’è solo lo stipendio mensile, ma anche, come ogni anno, la tredicesima mensilità. In aggiunta, quest’anno, è presente l’anticipo degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL. Si tratta dell’indennità di vacanza contrattuale, spettante per tutto il 2024.

Si tratta di un anticipo che è corrisposto solo al personale di ruolo, mentre ai precari sarà riconosciuto su base mensile a partire da gennaio 2024.

“Si tratta di un modesto ristoro – scrive la FLC CGIL – rispetto alla pesante perdita del potere d’acquisto dei salari che stanno subendo i lavoratori della scuola in questo periodo di alta inflazione. Le risorse stanziate in Legge di Bilancio 2024 dal Governo (comprensive dell’anticipo di dicembre) per il rinnovo contrattuale 2022-24 consentiranno un recupero stipendiale di appena il 5,78% a fronte di un’inflazione di circa il 18%“.