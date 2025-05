Studente cerca di scavalcare il cancello della scuola e rimane gravemente ferito: ipotesi ritardo o sfida tra giovani

Tragedia sfiorata in una scuola abruzzese: un ragazzo ha provato a scavalcare un cancello della sua scuola ed è rimasto gravemente ferito, tanto da dover ricorrere con urgenza alle cure del Pronto Soccorso. Lo riportano media locali e RaiNews.

Secondo Abruzzo 24 Ore tutto è avvenuto stamattina, 30 maggio. Il sedicenne si è procurato una profonda lesione al braccio. I soccorritori del 118, allertati immediatamente, sono intervenuti sul posto per prestare le prime cure. Considerata la gravità della lesione, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza che ha trasportato il ragazzo all’ospedale, dove è stato affidato al reparto di chirurgia vascolare. Le condizioni del giovane, sebbene serie, non sarebbero critiche, e non si teme per la sua vita.

Le ipotesi

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per comprendere le circostanze esatte dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, vi è quella di un ritardo all’ingresso scolastico o di una chiusura temporanea del cancello, che avrebbe indotto lo studente a tentare l’accesso in modo alternativo. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di un gesto imprudente o di una sfida tra coetanei.