Studenti bloccati dall’ansia e docenti spesso lasciati soli a gestirla: come superare questi ostacoli?

Sempre più studenti bloccati dall’ansia, sempre più docenti lasciati soli a gestirla. Intuire non basta: servono strategie operative, pronte all’uso, per intervenire davvero dove l’apprendimento si inceppa. Ecco i suggerimenti per gli insegnanti. VAI AL CORSO

L’ansia scolastica è un problema sempre più diffuso tra gli studenti. Dalle interrogazioni ai compiti in classe, molti ragazzi vivono situazioni di stress che ostacolano il loro rendimento e il benessere psicologico. Docenti e operatori scolastici devono essere preparati a riconoscere e gestire questi stati emotivi, per creare un ambiente sereno e favorevole all’apprendimento.

L’ansia scolastica può manifestarsi in diverse forme: paura del giudizio, difficoltà di concentrazione, insonnia, e persino somatizzazioni fisiche come mal di testa o dolori addominali.

Questo stato di tensione costante incide negativamente sull’autostima degli studenti e sul loro rapporto con lo studio. In un contesto dove le pressioni sono sempre più alte, è fondamentale che la scuola diventi un luogo di supporto emotivo, capace di promuovere non solo il successo accademico, ma anche il benessere psicologico degli alunni, prevenendo l’insorgere di problemi più gravi.

Il corso

Su questi argomenti il corso Gestire l’ansia degli alunni: strumenti pratici, in programma dal 23 maggio, a cura di Marco Catania.

Questo webinar mira a far ottenere ai docenti competenze concrete rispetto all’ansia sia da un punto di vista teorico che, soprattutto, applicativo. All’interno del webinar verrà proposto un protocollo in 4 fasi da utilizzare con i propri studenti al fine di ridurre i livelli di ansia sperimentati a scuola.

