Sul nuovo Eniscuola.eni.com l’energia è per tutti

Tanti materiali per ogni fascia d’età dedicati al pianeta terra, all’ambiente e al grande e complesso mondo dell’energia. Sul nuovo sito di Eniscuola, online da dicembre del 2022, si naviga attraverso nuovi contenuti, testuali e multimediali. Immagini, video e approfondimenti rivolti a docenti e studenti di primaria e secondaria, pronti per essere utilizzati in classe o per percorsi di autoformazione e verifica delle conoscenze. Un servizio di newsletter, poi, informa gli iscritti sulla pubblicazione di nuovi contenuti.

La missione di Eniscuola

Con Eniscuola, nata alla metà degli anni Ottanta, Eni ha voluto creare una struttura per realizzare attività per le scuole primarie e secondarie. L’energia e il mondo connesso alla transizione energetica è il focus di questo progetto: dall’economia circolare, alla cattura della CO 2 ; dai cambiamenti climatici alle nuove frontiere delle rinnovabili.

Energia, aria, acqua, terra, la vita, ecosistemi, spazio: attraverso Eniscuola, infatti, Eni informa, in modo gratuito e sempre attuale, sui temi dell’energia e dell’ambiente. Le lezioni sulle materie scientifiche e multimediali di approfondimento riguardano temi legati alla sostenibilità ambientale. In questi anni, Eniscuola ha facilitato l’ingresso nelle scuole di altri soggetti, portatori di competenze specifiche utili alla crescita degli studenti. Tra questi: il public speaking, il debate; ma anche la bioeconomia, l’intelligenza artificiale, la biodiversità.

Il pensiero di Eniscuola è rivolto anche ai bisogni di maestri e professori, attraverso la promozione di attività di formazione finalizzate ad ampliare la “cassetta degli attrezzi” della comunità docente attraverso un’offerta formativa gratuita e in continuo aggiornamento, sempre consultabile sul sito.

Il nuovo sito web

Nel nuovo sito, alla Sezione “Ambiente & Energia”, gli utenti potranno trovare contenuti e approfondimenti su energia e ambiente sempre aggiornati. Nella sezione “Didattica scuola primaria”, sono disponibili materiali multimediali didattici e video narrazioni per saperne di più su sostenibilità, energia ed educazione ambientale. La sezione “Didattica scuola secondaria” è invece dedicata a lezioni di biologia, fisica, chimica e scienze della terra, a portata di mano e multimediali sulla sostenibilità ambientale. Poi c’è l’area riservata per i docenti, con corsi per l’aggiornamento professionale “live”, “on demand” e multimediali per la didattica in classe. Infine, nella sezione “Progetti per le scuole”, è possibile scoprire i progetti di Eniscuola sul territorio. Eniscuola è ovviamente presente anche su social, in particolare su Facebook.

