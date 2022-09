Supplenza ATA, chi prende spezzone in mancanza di posto intero ha diritto ad avere il completamento

Sono un supplente ATA appartenente alla terza fascia della provincia X, in mancanza di incarico su posto intero ho deciso di accettare uno spezzone di 18 ore per il profilo Tecnico. Adesso avrei l’opportunità di completare l’orario con altre 18 ore o di prendere, per il medesimo profilo, una supplenza ad orario completo. La scuola non me lo consente e mi dice che non posso completare e nemmeno lasciare l’incarico dello spezzone per un posto intero.

Supplenze ATA su spezzone e completamento

La scuola che impedisce al supplente ATA che ha dovuto prendere 18 ore di supplenza sul profilo Tecnico per mancanza di posto intero, deve consentire al supplente il completamento orario fino a 36 ore oppure il lasciare lo spezzone per assumere la supplenza sul posto intero. La norma che regola questa opportunità è la circolare di regolamento delle supplenze 2022/2023 pubblicata il 29 luglio 2022.

Nel punto 3 della circolare del 29 luglio 2022 è scritto che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale

o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.