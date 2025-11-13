Supplenze GPS: errori, algoritmi e ricorsi: “L’avvocato risponde” – DIRETTA venerdì 14 novembre ore 16,00

Compilare correttamente l’istanza per le 150 preferenze nelle supplenze scolastiche non è più una semplice formalità. Dal 2020/2021, la domanda su Istanze Online è diventata un atto vincolante con conseguenze giuridiche dirette: un errore o una svista possono compromettere l’assegnazione dell’incarico, anche per chi vanta punteggi elevati.

Gli errori più frequenti riguardano il mancato inoltro della domanda, la scelta di poche sedi o province, l’omissione di precedenze e riserve di legge o l’indicazione incoerente della tipologia contrattuale. Una volta inviata, l’istanza non è modificabile: conoscere il funzionamento dell’algoritmo diventa dunque essenziale per evitare esclusioni o assegnazioni indesiderate.

Ma non sempre le criticità dipendono da chi compila. Anche il sistema automatizzato delle GPS mostra limiti strutturali: segnalazioni e contenziosi hanno evidenziato casi di scavalcamento di docenti con punteggi superiori, mancato completamento di cattedre parziali e classificazioni errate di candidati considerati rinunciatari. Spesso, inoltre, le disfunzioni derivano da dati mancanti o imprecisi nei database degli Uffici Scolastici Provinciali, dove alcune cattedre restano “invisibili” al sistema, penalizzando docenti che avrebbero diritto alla nomina.

Non stupisce, quindi, che molti insegnanti abbiano deciso di ricorrere alle vie legali per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Il contenzioso, in assenza di strumenti di revisione interna, è spesso l’unica strada per correggere gli errori del sistema.

Proprio per offrire orientamento e chiarezza su questi temi, La Tecnica della Scuola inaugura la nuova stagione della rubrica “L’avvocato risponde”, il ciclo di incontri in diretta dedicato al diritto scolastico e seguito da migliaia di docenti. La prima puntata, in programma venerdì 14 novembre alle ore 16.00 sui canali YouTube e Facebook della testata, vedrà la partecipazione degli avvocati Dino Caudullo e Mariaconcetta Milone, con un focus su “Algoritmi e supplenze GPS: rischi, errori e rimedi giudiziari”.

La rubrica, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica – proseguirà nelle prossime settimane affrontando temi centrali per la comunità scolastica: dalle graduatorie ATA alle incompatibilità nel pubblico impiego. Un’occasione per docenti e personale della scuola di restare aggiornati su un sistema sempre più digitale, ma non sempre trasparente.

