Supplenze personale ATA al 30 giugno, verso la proroga?

Sarebbe in fase di emanazione la nota ufficiale con cui verranno autorizzate le proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA.

Lo fa sapere la FLC CGIL che anticipa l’imminente pubblicazione di un provvedimento ministeriale che autorizzerà appunto la proroga al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA in scadenza al 30 giugno.

Sempre il Sindacato comunica che il contenuto della nota dovrebbe sostanzialmente ricalcare quello della comunicazione ministeriale dello scorso anno scolastico. Di conseguenza, come allora, le richieste di proroga potranno essere avanzate dai Dirigenti scolastici agli Uffici Scolastici Regionali solo nei casi di effettiva necessità, al fine di garantire la continuità dei servizi scolastici, qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

In particolare, la nota dello scorso anno (e degli anni precedenti) prevedeva che le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).